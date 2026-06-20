Riera wirft Eintracht Frankfurt strukturelle Mängel vor - Verantwortung liegt beim Klub

Der ehemalige Eintracht-Trainer Albert Riera kritisiert nach seiner Entlassung die Vereinsführung, das fehlende Mitspracherecht beim Scouting und die Priorisierung von Namen über Ergebnisse. Er vergleicht die Beziehung zum Klub mit dem Film-Paar Jolie‑Pitt und betont, dass er keinen Spieler für ein zukünftiges Projekt mitnehmen würde, lobt jedoch die Zusammenarbeit mit Sportdirektor Markus Krösche.

Albert Riera , der nach nur dreieinhalb Monaten im Mai sein Amt als Cheftrainer der Eintracht Frankfurt aufgegeben hatte, nutzte ein Interview beim slowenischen Fernsehsender Sport klub, um ein eindringliches Fazit zu ziehen.

Er betonte, dass die Verantwortung für das gescheiterte Projekt ausschließlich beim Verein liege und dass er nie erfahren werde, ob jemand anderes das gleiche Ergebnis erzielt hätte. Riera kritisierte die Vereinsstruktur, in der Trainer keinerlei Mitspracherecht beim Scouting oder bei der Zusammenstellung des Kaders habe. Für ihn sei ein Umfeld, in dem "Namen wichtiger als Ergebnisse" seien, untragbar, und er habe bereits von Anfang an gewusst, dass eine langfristige Zusammenarbeit nicht möglich sei.

"Wir kamen, als die Mannschaft Achter war, und gingen, als sie wieder Achter war. Das sind keine herausragenden Ergebnisse, sondern ein durchschnittlicher Stand. Vor meinem Antritt hatte das Team in 13 Spielen nur einmal gewonnen - das ist das wahre Bild des Zustands", erklärte der 44-Jährige.

In dem Gespräch zog Riera einen ungewöhnlichen Vergleich, um die fehlende Harmonie zwischen ihm und dem Klub zu verdeutlichen: "Unsere Beziehung war wie die von Angelina Jolie und Brad Pitt - beide wundervoll, aber schlichtweg nicht kompatibel. Es geht nicht nur um äußere Gemeinsamkeiten, sondern um die feinen Details, die das Funktionieren bestimmen. Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort", sagte er.

Das Statement sei kein bloßer Frustschrei, sondern eine klare Analyse der strukturellen Probleme, die seiner Meinung nach den sportlichen Erfolg blockierten. Er verwies darauf, dass die Klubführung offenbar mehr Wert auf Marken und Namen lege, anstatt die notwendigen sportlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Riera ließ auch kein Blatt vor den Mund, wenn er über die Spieler und das Trainerteam sprach.

"Es liegt nicht daran, dass Frankfurt schlechte Spieler hat - ganz im Gegenteil. Dennoch gibt es keinen einzigen Spieler, den ich in mein nächstes Projekt mitnehmen würde. In Celje, meiner Heimatstadt, gäbe es mehr geeignete Talente für mein zukünftiges Team als hier in Frankfurt", sagte er scharf. Gleichzeitig hob er jedoch die Zusammenarbeit mit Sportdirektor Markus Krösche positiv hervor: "Ich kann nur Gutes über den Sportdirektor sagen, der mich geholt hat.

Wir haben gut zusammengearbeitet, unser letztes Gespräch vor der Trennung verlief ebenfalls positiv. Er hat meine Arbeit und Denkweise geschätzt und mir Vertrauen entgegengebracht, dass ich künftig große Vereine trainieren könnte.

" Insgesamt stellte Riera damit ein umfassendes Bild seiner kurzen, aber turbulenten Zeit in Frankfurt dar, das ihn als Trainer in einem unpassenden Umfeld zurücklässt, jedoch seine professionelle Integrität und seine zukünftigen Ambitionen unterstreicht





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