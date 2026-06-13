Riesen-Wirbel beim Auftaktspiel der USA gegen Paraguay

Der holländische Schiedsrichter Danny Makkelie stoppt das Spiel, weil eine neue Regel zum Einsatz kommt. Die Spieler und Fans sind verdutzt, als die Gelbe Karte gegen Tim Ream zurückgenommen wird und Miguel Almirón stattdessen Schwalben-Gelb erhält.

Riesen-Wirbel in der 51. Minute beim Auftaktspiel der USA gegen Paraguay in Los Angeles in der deutschen Nacht von Freitag auf Samstag. Plötzlich stoppt der holländische Schiedsrichter Danny Makkelie das Spiel - weil zum ersten Mal eine neue Regel zum Einsatz kommt!

Was ist passiert? Die 50. Minute: US-Verteidiger Tim Ream attackiert auf der linken Abwehrseite Paraguay-Zauberer Miguel Almirón. Der fällt fast an der Grundlinie zu Boden - Foul-Pfiff vom Schiri!

Gelb für den Amerikaner! Ream protestiert nicht, trottet direkt in Richtung Strafraummitte. Kurz darauf in der 51. Minute: Paraguays Julio Enciso führt den Freistoß aus.

Der Ball fliegt ins Zentrum, Kopfball - plötzlich pfeift Makkelie wieder und unterbricht das Spiel. Es ist zu sehen, wie sich der Holländer ans Ohr fasst. Ein klares Zeichen, dass er per Funk vom VAR informiert worden ist. Die Spieler wirken ein wenig ratlos, stürmen auf den Unparteiischen los, der alle wegschickt.

Auf einmal wird für die TV-Zuschauer und Fans im Stadion angezeigt, dass der VAR eine "Spielerverwechslung" überprüft. So eine Einblendung gab es noch nie! Dann wird langsam klar: Hier greift gerade zum ersten Mal eine neue Regel! Demnach muss der Video-Schiri eingreifen, wenn nachweislich der falsche Spieler oder das falsche Team bestraft wurde.

Als Video-Assistent ist der Spanier Carlos del Cerro Grande im Einsatz, als VAR-Assistent agiert der Holländer Dennis Higler. Die Zeitlupe der Foul-Szene zuvor wird eingespielt - und zeigt: Ream hat Almirón gar nicht berührt! Der Paraguay-Star ist in der Wiederholung zu sehen, wie er sich über den Boden rollt und sich den Knöchel hält. Was für eine dreiste Schwalbe!

Danny Makkelie greift in seine Hosentasche, kurz blitzt eine Rote Karte in seiner Hand auf, die dann aber wieder verschwindet. Fans und Spieler sind verdutzt - doch dann ist klar: Die Gelbe Karte gegen Ream wird zurückgenommen - stattdessen kriegt Schauspieler Almirón Schwalben-Gelb. Danach geht das Spiel normal weiter - nachdem die Fußball-Welt Zeuge geworden ist, wie eine neue WM-Regel greift





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