Riesen zermalmen Bonn: 81:61

Die Telekom Baskets Bonn kassierten ihre fünfte Niederlage in Folge und stürzten auf Platz 15 ab. Ludwigsburg dominierte das Spiel von Beginn an und gewann mit 81:61.

Der Vizemeister von 2023 stolperte am Samstagabend über das Parkett und wurde von den Ludwigsburger Riesen nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Mit einem Ergebnis von 81:61 (48:25) kassierten die Telekom Baskets Bonn ihre fünfte Niederlage in Folge. Die Gäste waren sogar noch gut bedient, denn die Ludwigsburger schalteten im zweiten Viertel mehr als nur einen Gang zurückschaltete. Kennzeichnend: Bonn schaffte in der gesamten ersten Hälfte nur 25 Punkte.

Das Spiel war eigentlich schon gelaufen. Die Baskets rutschen mit dieser Niederlage auf Platz 15 ab, während Ludwigsburg als Achter den Kontakt zu den direkten Playoff-Plätzen hält. Stankovics Verzweiflung wuchs mit jeder Auszeit. Doch auch er erreichte sein Team mit seinen Ansprachen nicht. Kurios: Fast alle Riesen lieferten ein überragendes Spiel ab. Nur bei ihrem routinierten Center Jonas Wohlfarth-Bottermann lief nichts zusammen. Der 34-Jährige holte sich innerhalb von knapp sechs Minuten Spielzeit vier Fouls ab, wurde ab der 24. Minute von seinem Trainer John Patrick gar nicht mehr eingesetzt. Ludwigsburgs Joel Scott sagte: „Wir waren von Beginn an fokussiert und sehr physisch. Wir brauchten nach der Niederlage gegen Heidelberg ein gutes Comeback. Und heute haben alle geliefert.“ Bonn hingegen zeigte sich frustriert. Sam Griesel erzielte 14 Punkte und holte 6 Rebounds, sagte: „Uns fehlte die Energie, das ist die Geschichte der letzten zwei Monate. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir denken einfach zu viel. Und spielen zu wenig Basketball. Die Pause tut uns hoffentlich gut, um den Kopf freizubekommen. Ich glaube an die Gruppe.“ Beste Spieler: Joel Scott (Ludwigsburg/ 17 Punkte, 6 Rebounds), Sam Griesel (Bonn/ 14 Punkte, 6 Rebounds)





SPORTBILD / 🏆 90. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Basketball Baskets Bonn Ludwigsburger Riesen Basketball Bundesliga Niederlage Playoffplätze

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutsche Telekom-Analyse: So bewertet Bernstein Research die Deutsche Telekom-AktieDas Deutsche Telekom-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Bernstein Research-Analyst Ottavio Adorisio unterzogen.

Weiterlesen »

Telekom Baskets Bonn 84:75 | 18. SpieltagAlle Tore und Highlights zum Spiel ratiopharm Ulm - Telekom Baskets Bonn im Video

Weiterlesen »

Patrick Moors trennt sich von den Telekom Baskets BonnNach einer durchwachsenen Hinrunde und überraschenden Niederlagen trennt sich die Telekom Baskets Bonn von Trainer Patrick Moors. Der Belgier hatte die Mannschaft in der vergangenen Saison auf Platz sieben geführt, doch in der aktuellen Saison konnte er die erhofften Fortschritte nicht erzielen. Marko Stankovic wird als neuer Trainer fungieren.

Weiterlesen »

Telekom Baskets Bonn trennen sich von Trainer MoorsBonn - Nach einer bisher enttäuschenden Saison muss Cheftrainer Roel Moors die Telekom Baskets Bonn verlassen. Ein neuer Trainer ist schon gefunden.

Weiterlesen »

Telekom Baskets Bonn trennt sich von Trainer Roel MoorsDie Telekom Baskets Bonn haben sich nach einer Reihe von enttäuschenden Ergebnissen von Trainer Roel Moors getrennt. Moors, der im Jahr 2023 die Nachfolge von Tuomas Iisalo antrat, konnte die hohen Erwartungen des Vereins nicht erfüllen. Die Baskets haben Marko Stankovic als neuen Trainer präsentiert. Stankovic war seit Juni 2022 als Co-Trainer in Bonn tätig und wird bereits am Samstag im Spiel gegen Ulm sein Debüt als Headcoach geben. Der Vertrag mit Stankovic ist bis mindestens 2027 datiert. Sportdirektor Savo Milovic betonte, dass die Entscheidung zum Trainerwechsel, die im Hinblick auf die Ziele des Vereins getroffen wurde, ein Impuls für die Zukunft sein soll.

Weiterlesen »

Roel Moors trennt sich von den Telekom Baskets BonnDie Telekom Baskets Bonn haben sich nach einer Reihe von Niederlagen von Trainer Roel Moors getrennt. Moors wurde nach der überraschenden Heimniederlage gegen die Frankfurt Skyliners entlassen. Die Baskets besetzen die Position bereits mit einem Nachfolger, Marko Stankovic, der seit Juni 2022 als Co-Trainer in Bonn arbeitet.

Weiterlesen »