Riesenwirbel um die Finanzierung der Pflege: Unionsfraktionsvize schlägt Vermögensausweis vor

Unionsfraktionsvize Albert Stegemann schlägt vor, dass das eigene Vermögen zuerst verwendet werden sollte, bevor die Allgemeinheit für die Pflege aufkommt. Dies würde auch das selbst bewohnte Immobilien-Eigentum betreffen. Die Kosten für die Heimpflege sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen und die Pflegekassen fehlen bis 2030 17,4 Milliarden Euro.

Unionsfraktionsvize Albert Stegemann schlägt vor, dass das eigene Vermögen zuerst verwendet werden sollte, bevor die Allgemeinheit für die Pflege aufkommt. Dies würde auch das selbst bewohnte Immobilien-Eigentum betreffen.

Aktuell ist das eigene Haus in der Regel vor dem Zugriff des Sozialamts geschützt, sofern der Ehepartner oder ein Angehöriger noch darin wohnt. Die Kosten für die Heimpflege sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen und die Pflegekassen fehlen bis 2030 17,4 Milliarden Euro. Die SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt signalisiert Zustimmung zu Stegemanns Vorschlag, während der Sozialverband Deutschland Kritik an diesem Vorschlag äußert





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