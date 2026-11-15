Riesiger Bernstein in Ostsee vor Kołobrzeg gefischt: 150 Gramm Rarität

Fischer Patryk Rewiński fand vor Kołobrzeg einen 150 Gramm schweren Bernstein in über 20 Metern Tiefe. Der wertvolle Fund wird behalten, da ein Verkauf ausgeschlossen ist.

Fischer Patryk Rewiński hat in der Ostsee bei Kołobrzeg einen außergewöhnlichen Fund gemacht, der seine zweizehnjährige Berufserfahrung weit übertrifft. Beim Ziehen seiner Netze aus mehr als 20 Metern Tiefe stieß er nicht wie üblich auf Heringe oder Schollen, sondern auf einen massiven Brocken aus fossilem Baumharz. Dieser etwa 150 Gramm schwere Bernstein glänzte im Netz und überraschte den erfahrenen Fischer vollständig. Seine Reaktion verdeutlicht die Seltenheit des Ereignisses: Er habe solch ein großes Exemplar noch nie gesehen, erklärte er gegenüber polnischen Medien. Die Größe des Fundstücks ließ selbst erfahrene Bernstein -Sucher staunen.

Einzigartiger Fund in polnischen Gewässern

Der Ort der Entdeckung ist das berühmte Seebad Kołobrzeg in Polen, das jährlich rund 3 Millionen Touristen anzieht. Die Wasserbedingungen vor dieser Küste sind oft unruhig, was dazu führt, dass leichtere Stücke vom Meeresboden gelöst werden. Zusammen mit Algen, Muscheln und Treibgut spülen die Strömungen das Material an die Oberfläche oder ins Ufergebiet. Dass ein solch großes Stück bereits in über 20 Metern Tiefe in den Netzen hängen blieb, ist statistisch gesehen eine absolute Rarität. Experten schätzen, dass dieser Art von Fund nicht einmal alle zwölf Jahre vorkommt. Die Maschenweite der verwendeten Netze war groß genug, um normale Fische zu fangen, weshalb das Einfangen eines so massiven Objekts als mechanisches Wunder gilt.

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Bewertung und Haltung des Meeresfischers

Patryk Rewiński bewertete den Fund als erstklassig, was ihn besonders freute. Obwohl kleinere Stücke von Bernstein bereits öfter in seiner Fanglinie gelandet waren, stellt dieser faustgroße Stein eine historische Ausnahme dar. Der Fischer betonte deutlich, dass ein Verkauf des seltenen Stücks für ihn keine Option darstellt. Er plant, den Bernstein als Andenken für die Ewigkeit zu behalten. In seinen eigenen Worten markiert dieser Fund ein einmaliges Ereignis im Leben, das nicht durch Geld ersetzt werden kann. Für einen Mann, der eigentlich auf kommerzielle Fänge wie Heringe aus war, handelt es sich um einen unschätzbaren Beifang. Die Emotionen über den Fund sind im Vergleich zu finanziellen Aspekten deutlich stärker gewichtet.

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Wissenschaftliche Prüfung und Marktwert

Bevor der Bernstein endgültig als persönliches Souvenir eingewellt wird, soll er von Experten genauer untersucht werden. Diese Spezialisten sollen den genauen Wert des Stückes bestimmen und seine Eigenschaften verifizieren. Erste Schätzungen, die bereits vorliegen, beziffern den materiellen Wert des Fundstücks auf umgerechnet 470 bis 940 Euro. Dieser Preisbereich erscheint für einen einzelnen Stein beträchtlich, steht jedoch in keiner Relation zur sentimentalen Bedeutung für den Finder. Die Untersuchung dient dazu, die Authentizität zu bestätigen und mögliche Besonderheiten im Inneren des fossilen Harzes zu dokumentieren. Solche Analysen sind bei Findstücken von dieser Größenordnung Standard, um den historischen und mineralogischen Kontext zu klären.

Geologische Herkunft und Gefahr durch Instabilität

Bernstein aus der Ostsee ist rund 35 bis 40 Millionen Jahre altes Baumharz und damit deutlich älter als die Ostsee selbst. An der Küste Polens und weiterer Anrainerstaaten wird das Material heute größtenteils gefunden. Strandgänger stoehen jedoch meist nur auf daumennagelgroße Stücke in Farben von honiggelb bis dunkelbraun. Die großen Blöcke sind extrem selten und erfordern spezielle Bedingungen für ihre Freilegung. Zudem weisen Experten auf eine ernsthafte Gefahr hin, die mit unbekannten Klumpen einhergeht. Ab einer Temperatur von 20 Grad Celsius können diese Materialien sich in der Hand oder der Hosentasche von selbst entzünden. Diese Eigenschaft führt zu schwersten Verbrennungen, weshalb Laien angewiesen sind, solche Funde nicht einfach einzustecken, ohne ihre Stabilität geprüft zu haben. Der Fund vor Kołobrzeg zeigt somit nicht nur die Schönheit der Natur, sondern auch die potenziellen Risiken im Umgang mit fossilen Ressourcen.