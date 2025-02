Riesiger Pestfriedhof in Nürnberg: Ausgrabungen Thema einer Ausstellung

In Nürnberg wurden die Überreste von etwa 3.000 Toten aus dem 17. Jahrhundert in Massengräbern freigelegt. Der Fund gilt als der größte archäologische Pestfriedhof in Deutschland. Die Knochen werden derzeit in Bamberg anthropologisch untersucht. Eine Ausstellung ist für den Herbst oder Winter geplant.

Die Ausgrabungen auf einem riesigen Pestfriedhof in Nürnberg sollen noch in diesem Jahr Thema einer Ausstellung werden. Diese werde voraussichtlich im Herbst oder Winter für einige Zeit in der Innenstadt zu sehen sein, sagte Nürnberg s Stadtarchäologin Melanie Langbein. Eine größere Ausstellung zu den Funden sei aber erst geplant, wenn mehr wissenschaftliche Ergebnisse vorliegen. Die Überreste von etwa 3.000 Toten aus dem 17.

Jahrhundert haben die Fachleute im vergangenen Jahr in Massengräbern in Nürnberg freigelegt. 'Damit handelt es sich um den größten archäologisch dokumentierten Pestfriedhof in Deutschland', sagte Langbein. Unter den Toten sind Frauen, Männer und Kinder, die nach Ansicht der Fachleute 1632/33 während einer großen Pestwelle gestorben waren. Die Entdeckung des Pestfriedhofes im Spätsommer 2023 hatte bundesweit Aufsehen erregt - es handelte sich um einen Zufallsfund , der im Zuge der Vorbereitung von Bauarbeiten eines geplanten Pflegeheimes im Stadtteil St. Johannis ans Licht trat. Die wahren Ausmaße des Fundes erschlossen sich den Archäologen erst mit der Zeit: Anfangs gingen sie noch davon aus, dass sich die Überreste von bis zu 1500 Menschen im Pestgrab befinden würden, wie der 'Bayerische Rundfunk' berichtete - mittlerweile hat sich diese Zahl etwa verdoppelt. Erkenntnisse über die Menschen damals Die Knochen befinden sich Langbein zufolge aktuell bei der Grabungsfirma in Bamberg, die die anthropologische Auswertung übernimmt - also feststellt, wie groß die tote Person war, welches Geschlecht sie hatte, in welchem Alter sie starb und ob es Anzeichen für Krankheiten oder Verschleiß gab. Wichtige Erkenntnisse erhoffen sich Forschende nach Angaben von Langbein auch über die genetische Entwicklung des Pest-Erregers. Dazu werden die Fachleute demnächst Proben aus den Backenzähnen der Toten nehmen. Knochen ausstellen - oder nicht? Sobald die Grabungsfirma mit ihrer Arbeit fertig ist, sollen die Überreste der Pesttoten nach Nürnberg ins Depot der Stadtarchäologie kommen. Platz sei dafür inzwischen geschaffen worden, sagte Langbein. Ob diese später für eine große Ausstellung zum Teil der Öffentlichkeit gezeigt werden, ist noch offen. Der Umgang mit menschlichen Überresten sei generell schwierig und werde in Museen kritisch diskutiert, erläuterte Langbein





