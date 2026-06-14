Riesiges Interesse an Christopher Nolans 'Die Odyssee': IMAX-Ticket-Vorverkäufe überfordert

Das Interesse an Christopher Nolans Fantasy-Epos 'Die Odyssee' ist so groß, dass die Ticket-Vorverkäufe für die IMAX-Vorstellungen in den USA die Server der Kinoketten und Online-Ticketanbieter überfordert haben. Der Film, der auf Homers Heldengedicht basiert, ist bereits seit vergangenem Sommer für das Startwochenende ausverkauft. Mit einem Budget von 250 Millionen US-Dollar ist 'Die Odyssee' ein teurer Film, aber das Vertrauen in Nolans Verfilmung ist hoch. Es bleibt abzuwarten, wie der Film mit absoluter Starbesetzung ankommen wird. Eine Herausforderung könnte die überraschend hohe Altersfreigabe von R-Rating sein, die einen großen Teil des wichtigen Publikums ausschließen könnte. Dennoch haben auch schon Filme mit einem R-Rating die magische Milliarden-Schallmauer durchbrochen. Hierzulande startet 'Die Odyssee' am 15. Juni in den Kinos.

Das Interesse an Christopher Nolan s neuem Film ' Die Odyssee ' ist so groß, dass die Ticket-Vorverkäufe für die IMAX -Vorstellungen in den USA die Server der Kinoketten und Online-Ticketanbieter überfordert haben.

Der Film, der auf Homers Heldengedicht basiert, ist bereits seit vergangenem Sommer für das Startwochenende ausverkauft. Mit einem Budget von 250 Millionen US-Dollar ist 'Die Odyssee' ein teurer Film, aber das Vertrauen in Nolans Verfilmung ist hoch. Es bleibt abzuwarten, wie der Film mit absoluter Starbesetzung ankommen wird. Eine Herausforderung könnte die überraschend hohe Altersfreigabe von R-Rating sein, die einen großen Teil des wichtigen Publikums ausschließen könnte.

Dennoch haben auch schon Filme mit einem R-Rating die magische Milliarden-Schallmauer durchbrochen. Hierzulande startet 'Die Odyssee' am 15. Juni in den Kinos





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