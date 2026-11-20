Rihanna und ihre Tochter Rocki stellen die neue Lady-Dior-Kampagne vor. Designer Jonathan Anderson zeigt die Herzchen-Handtasche in emotionalen Aufnahmen.

Die Musik- und Modewelt steht still, als Rihanna (38) die neuesten Bilder für das französische Luxuslabel Dior teilt. In einer herzerwärmenden Inszenierung posiert die weltberühmte Sängerin mit ihrer gerade 14 Monate alten Tochter Rocki Haze. Die kleine Rocki stiehlt den Models und den begehrten Accessoires auf den Fotos unabsichtlich die Schau. Neben der ikonischen rosafarbenen Lady- Dior -Handtasche steht die Mami-Tochter-Combo im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit.

Kreative Leitung von Jonathan Anderson

Die kreative Gesamtleitung für diese emotionale Kampagne übernahm Jonathan Anderson (42), der seit 2023 die kreative Direktiof von Dior innehat. Anderson erklärte den philosophischen Hintergrund der Bilder sehr treffend. Eine Frau sei ein Prisma, das aus vielen Facetten bestehe, ähnlich wie Licht, das durch ein Prisma fällt und verschiedene Farben zeigt.

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Es gäbe nicht nur eine einzige Art, sich als Frau zu definieren. Diese Botschaft unterstreicht die Vielseitigkeit von Riannahs Rolle als Mutter und als Icon der Modewelt. Die Inszenierung zeigt sie in intimen Momenten, die ihre menschliche Seite hervorheben und sie über das reine Model-Image hinausgehen lassen.

Aufnahme von Fotograf Sam Rock

Fotografiert wurden die herzerwärmenden Momente von der renommierten Künstlerin und Fotografen Sam Rock (39). Auf den Bildern tragen beide eine identische schwarze Lederjacke, was den sogenannten Partnerlook perfekt unterstreicht. Eine innige Umarmung und ein zarter Kuss auf die Stirn der Kleinen bilden das emotionale Herzstück der Aufnahmen.

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Rocki Haze wirkt auf den ersten Blick noch etwas schüchtern vor der Linse. Dennoch ist dies nicht ihr erstes Mal bei einem professionellen Hochglanz-Shooting. Die Kleine hat die Kamera bereits gut im Griff und interagiert natürlich mit ihrer berühmten Mutter, was die Authentizität der Bilder stärkt.

Debatte über Kindeswohl und Werbung

Nicht jede Reaktion auf die Kampagne ist positiv verlaufen. Während viele Fans die herzerwärmenden Bilder auf sozialen Medien loben, gibt es auch deutliche Kritik. Einige Nutzer üben scharfe Kritik daran, dass ein 14 Monate altes Kind für die kommerzielle Werbung eines globalen Luxuskonzerns eingesetzt wird.

Diese Debatte um die Grenzen der kommerziellen Nutzung von Kindern in der Werbung ist in der digitalen Gesellschaft allgegenwärtig. Die Spannung zwischen künstlerischer Freiheit und dem Schutz des Kindeswohls wird hier besonders deutlich sichtbar und führt zu einer hitzigen Diskussion in den Kommentarspalten.

Riannahs lange Geschichte mit Dior

Rihanna verbindet eine lange und erfolgreiche Karriere mit dem französischen Modehaus Dior. Im Jahr 2015 schrieb sie bereits Geschichte, indem sie als erstes schwarzes Gesicht der Marke eine weltweite Kampagne übernahm. Diese Pionierleistung ebnete den Weg für mehr Diversität in der High-Fashion-Welt.

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Seit 2024 ist Rihanna zudem das neue Gesicht des legendären J'adore-Parfums. In dieser Rolle trat sie die Nachfolge der Schauspielerin Charlize Theron (51) an. Theron hatte rund 20 Jahre lang als Gesicht dieser Duftmarke geworben, was Riannahs Position als eine der einflussreichsten Frauen der Modeindustrie nochmals unterstreicht.

Vergleich zu früheren Auftritten

Die aktuelle Kampagne steht in der Tradition früherer Zusammenarbeit zwischen Rihanna und Rocki. Bereits im April 2023 stand die Tochter gemeinsam mit ihrer berühmten Mama vor der Kamera. Damals posierten sie für die Ausgabe "Pop Issue" des Magazins W Magazine.

Der renommierte Fotograf Tim Walker (56) setzte die beiden für dieses Projekt in aufwendiger Dior-Haute-Couture-Kleidung in Szene. Rocki trug damals eine speziell für sie angefertigte Designer-Windel, die perfekt zum passendem Kopfschmuck passte. Diese historischen Aufnahmen zeigen, wie natürlich die Verbindung zwischen Mutter, Tochter und der Marke Dior über die Jahre gewachsen ist.