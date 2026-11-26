Londons Rikscha-Fahrer dürfen ab Freitag nicht mehr verlangen, so viel sie wollen. Dem bislang unregulierten Gewerbe stehen klare Vorgaben ins Haus.

Londons Rikscha-Fahrer dürfen ab Freitag nicht mehr verlangen, so viel sie wollen. Dem bislang unregulierten Gewerbe stehen klare Vorgaben ins Haus. Wer abends an Londoner Sehenswürdigkeiten vorbeikommt, ist sie schon gewohnt: Rikschas mit grellen Neonlichtern und wummernden Bässen, die sich an keinerlei Verkehrsregeln halten.

Ihre Fahrer sind schwer abzuwimmeln. Auf Kunden wartende Rikschas blockieren Busspuren ebenso wie Radwege. Wer im Vertrauen auf den britischen Common Sense eine Tour riskiert, wird häufig mit exorbitanten Entgeltforderungen konfrontiert. Einer belgischen Touristin wurden einmal 450 Pfund für eine Fahrt von der Oxford Street zu ihrem Hotel – eine Strecke von zwei Kilometern – abgenommen.

Advertisement

Advertisement

„Ich fühlte mich so bedroht, meine Kinder hatten Angst“, sagte sie der BBC. Ein anderer Fahrgast stellte fest, dass ihm für eine zehnminütige TourNatürlich sind auch andere Erfahrungen möglich. Im Internet sind auch begeisterte Erlebnisberichte von Touristen zu finden, die offenbar echte Gastfreundschaft erfahren haben. Doch die Stadt sah sich angesichts der zahlreichen Berichte über Abzocke zum Handeln genötigt.