Rinderherde marschiert in Wolfhager Klinik

Eine Rinderherde ist am Mittwochmorgen in die Notaufnahme der Kreisklinik in Wolfhagen eingedrungen. Die Tiere liefen durch die automatische Tür ins Gebäude und nahmen die Treppe zur chirurgischen Ambulanz. Der Besitzer der Rinder vermutet, dass ein Wildtier den Zaun in der Nacht eingerissen hat.

Am Mittwochmorgen sorgte eine Rinderherde für Aufsehen, als sie direkt in die Notaufnahme der Kreisklinik in Wolfhagen marschierte. Die Tiere liefen durch die automatische Tür ins Gebäude, an den Pflegern vorbei und nahmen dann die Treppe zur chirurgischen Ambulanz.

Dabei knickte eins der Rinder um und fiel hin. Danach trabte die Herde weiter bis in den dritten Stock in Richtung Chirurgie. Der Besitzer der Rinder, ein Wolfhager, vermutet, dass ein Wildtier den Zaun in der Nacht eingerissen hat. Die Tiere grasen seit Jahren auf ihrer Stammwiese am Ofenberg, bisher sei nie etwas passiert.

Der Landkreis hat bereits eine Firma mit der Reinigung der Hinterlassenschaften im Treppenhaus der Klinik beauftragt. Der Vorfall wurde im Kreishaus mit Humor verfolgt, weniger lustig waren jedoch mehrere frische Kuhfladen auf den Treppenstufen. Die Tiere blieben auf den Fluren und im Treppenhaus und kamen nicht in sterile Operationssäle oder Patientenzimmer. Für die Patienten und Klinik-Mitarbeiter bestand demnach keine Gefahr





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rinderherde Klinik Wolfhagen Notaufnahme Treppe Chirurgie Hinterlassenschaften Reinigung Sicherheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Offensichtlicher Fehler“: Ruth Moschner kämpft gegen KlinikNach einer Beauty-Behandlung erhebt Ruth Moschner schwere Vorwürfe und zieht vor Gericht.

Read more »

Sony macht große Ankündigung: Wer eine PS5 hat, sollte heute eine Stunde Zeit nehmenPlayStation-Fans sollten sich den 2. Juni im Kalender markieren, denn an diesem Abend kehrt die State of Play zurück.

Read more »

Mehrheit der Deutschen befürwortet Helmpflicht für FahrradfahrerEine Mehrheit der Deutschen befürwortet einer Umfrage zufolge eine Helmpflicht für Fahrradfahrer.

Read more »

Irrer Einsatz in Klinik: Sechs Kühe spazieren durch die Notaufnahme in den zweiten StockEin tierisches Spektakel in Nordhessen: Sechs Kühe entwischten ihrer Weide und sorgten für Verwirrung, als sie die Notaufnahme einer Klinik stürmten und sogar bis in die zweite Etage vordrangen. Zum Glück blieben Mensch und Tier unverletzt.

Read more »