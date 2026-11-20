In Folge 5 von Staffel 3 enthüllt 'Die Ringe der Macht', dass Sauron einst den legendären Drachen Ancalagon ritt. Eine massive Abweichung vom Tolkien-Kanon, die die Vergangenheit des Dunklen Herrschers neu definiert.

In der fünften Episode der dritten Staffel der Amazon-Serie "Die Ringe der Macht" findet eine der bisher tiefgreifendsten Anpassungen an die Legendarium von J. R. R. Tolkien statt. Die Produktion gibt zu, dass Sauron einst einen Drachen ritt, eine Behauptung, die in den ursprünglichen Werken des Autors nie erwähnt wurde. Diese Enthüllung markiert einen signifikanten Bruch mit dem etablierten Kanon und erweitert das Wissen um die Vergangenheit des Antagonisten erheblich.

Ancalagon der Schwarze als Reittier

Die zentrale Enthüllung erfolgt, als Sauron den Elbenfürsten Celeborn gefangen nimmt. Auf Celeborns skeptische Bemerkung, dass Sauron bei einem früheren Treffen keine besondere Wirkung hinterlassen habe, korrigiert der Dunkle Herrscher dieses Missverständnis radikal. Sauron erklärt, dass seine erste Begegnung mit Celeborns Streitmacht nur von kurzer Dauer war, da er in der Hitze der Schlacht auf einem anderen Reiter saß. Er offenbart stolz, dass er auf Ancalagon dem Schwarzen ritt, während dieser die Schar der Elben in Brand setzte. Ancalagon gilt in der Mythologie als einer der mächtigsten und ältesten Drachen überhaupt.

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Massiver Konflikt mit dem Tolkien-Kanon

Diese Darstellung steht in direktem Widerspruch zu den schriftlichen Werken von J. R. R. Tolkien. In der offiziellen Geschichte sind Drachen keine Reittiere, sondern eigenständige, grausame Kreaturen, die im Auftrag von Morgoth agieren, aber nicht von Sauron gelenkt werden. Der Drache Ancalagon war im Ersten Zeitalter eine Art Superwaffe in der Armee von Morgoth. Der Autor beschreibt keine Verbindung zwischen Sauron und dem Reiten von Drachen, sondern zeigt Sauron eher als strategischen Anführer und Verführer. Die Serie führt hier das Konzept der Drachenreiter ein, das aus anderen Fantasy-Universen wie "Game of Thrones" bekannt ist, und ordnet es der Welt von Mittelerde zu.

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Geschichtliche Einordnung und Drachenfeuer

Trotz der falschen Zuordnung als Reittier ist Ancalagon in der offiziellen Mythologie von großer Bedeutung. Gandalf erwähnt den Drachen in "Der Herr der Ringe", als er Frodo erklärt, wie der Eine Ring zerstört werden kann. Gandalf betont, dass selbst das Feuer von Ancalagon den Einen Ring nicht vernichten könnte. Im Gegensatz dazu wurden vier der sieben Ringe der Zwerge tatsächlich von Drachenfeuer zerstört. Ancalagon wurde schließlich von Eärendil, dem Vater von Elrond, besiegt. Als der Drache vom Himmel stürzte, zerschlug sein gewaltiger Körper die Türme von Thangorodrim, was das Ende des Ersten Zeitalters markierte.

Wirkung auf die Charaktere und Handlungsverlauf

Die Szene dient nicht nur der Weltvergrößerung, sondern vertieft die Rivalität zwischen Sauron und Celeborn. Sauron nutzt die historische Überlegenheit seines Drachenritts, um Celeborn psychologisch zu dominieren und dessen Elan zu brechen. Diese Interaktion zeigt Saurons Manipulationskünste und sein Verlangen danach, seine historische Stärke gegen seine Feinde einzusetzen. Es wird angedeutet, dass es in der sechsten Episode weitere intime und brutale Momente zwischen den beiden Charakteren geben wird, die die Dynamik ihrer Gefangennahme weiter vertiefen und die komplexen Beziehungen in der Serie offengelegt werden.