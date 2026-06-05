'Ringe der Macht' Staffel 3: Amazon-Serie kehrt im November zurück

Amazon Prime Video hat bekanntgegeben, dass die Fantasy-Serie 'Ringe der Macht' im November mit neuen Folgen zurückkehren wird. Die dritte Staffel wird am 11. November 2026 veröffentlicht und es ist davon auszugehen, dass die Folgen im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden. Fans können sich auf einen Zeitsprung freuen, der sie direkt in den Höhepunkt des Krieges zwischen Sauron und den Elben versetzt.

Amazon Prime Video hat bekanntgegeben, dass die Fantasy-Serie 'Ringe der Macht' im November mit neuen Folgen zurückkehren wird. Die dritte Staffel wird am 11. November 2026 veröffentlicht und es ist davon auszugehen, dass die Folgen im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden.

Fans können sich auf einen Zeitsprung freuen, der sie direkt in den Höhepunkt des Krieges zwischen Sauron und den Elben versetzt. Der dunkle Lord Sauron hat es sich zum Ziel gesetzt, alle Völker zu unterwerfen und Mittelerde unter seiner alleinigen Herrschaft zu vereinen. Doch wird er sein Ziel erreichen? In den kommenden Wochen können die Fans mit einem neuen Trailer rechnen, der das Publikum auf die neuen Folgen einstimmt.

'Ringe der Macht' ist trotz gemischter Publikumsresonanz eine der bedeutendsten Original-Produktionen von Amazon mit 185 Millionen Zuschauenden weltweit





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ringe Der Macht Amazon Prime Video Fantasy-Serie Staffel 3 Neue Folgen November 2026 Zeitsprung Sauron Elben Krieg Mittelerde

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LEGO Minas Tirith ist da: Episches 'Herr der Ringe'-Set mit weit über 8.000 TeilenFans von „Der Herr der Ringe“ dürfen sich über ein echtes Highlight freuen: LEGO Icons Der Herr der Ringe: Minas Tirith ist ab sofort im LEGO-Shop erhältlich – und bringt satte 8.278 Teile, 10 Minifiguren und eine absolute Besonderheit mit.

Read more »

Zendaya erklärt Bedeutung der Ringe ihrer 'Euphoria'-FigurRues Geheimnis enthüllt: Zendaya verrät die rührende Bedeutung der Ringe, die ihre Serienfigur in 'Euphoria' trägt.

Read more »

Der neuste Herr der Ringe-Film kommt noch diesen Monat zu NetflixDer Herr der Ringe-Fans dürfen sich freuen. Der neueste Ableger der Mittelerde-Saga feiert noch im Juni seine Netflix-Premiere, nachdem er 2024 im Kino lief.

Read more »

Staffel 46 (!) kommt: ZDF macht Nägel mit Köpfen bei einem der größten TV-KlassikerNoch immer ist kein Ende dieses Kult-Formats in Sicht.

Read more »