Ringu in der ARD-Mediathek: Historischer Horror-Klassiker bis 2027 verfügbar

Der legendäre japanische Horrorfilm Ringu von Hideo Nakata ist ab sofort in der ARD-Mediathek verfügbar. Fans können den atmosphärischen Klassiker bis zum 21. Februar 2027 streamen.

Der japanische Horrorfilm Ringu, international bekannt als Ring, ist aktuell in der ARD-Mediathek zu sehen. Der unter der Regie von Hideo Nakata entstandene Streifen gilt als einer der einflussreichsten Filme seiner Art. Er bietet Fans übernatürlicher Gruselgeschichten ein unvergessliches Kinoerlebnis. Der Zugang ist bis zum 21. Februar 2027 möglich.

Ringu als Meisterwerk des atmosphärischen Horrors

Die Handlung kreist um eine unheimliche urbane Legende aus Japan. Eine mysteriöse Videokassette soll jedem Menschen den Tod bringen, der sie ansieht. Genau sieben Tage nach der Sichtung sterben die Betroffenen unter rätselhaften Umständen. Mit dieser Prämise gelang Hideo Nakata im Jahr 1998 ein international beachteter Erfolg.

Also read FC Bayern empfängt BVB im Klassiker: Kimmich zurück, Kompany fehlt

Der Film hat das Genre nachhaltig beeinflusst und setzt bewusst auf andere Mittel als moderne Konkurrenzprodukte. Anders als viele heutige Vertreter setzt Ringu nicht vorrangig auf blutige Gewalt oder eine hohe Anzahl an Jump-Scares. Stattdessen entsteht der wahre Schrecken durch eine bedrückende Atmosphäre. Verstörende Bilder und das Gefühl einer allgegenwärtigen Bedrohung tragen zur Spannung bei.

Die Figur Sadako entwickelte sich durch den Film zu einer der bekanntesten Ikonen des japanischen Horrorkinos. Ihre düstere Aura prägt bis heute das kollektive Gedächtnis der Horror-Community. Die Inszenierung wirkt zeitlos und schafft ein Unbehagen, das lange nachhallt. Dies unterscheidet ihn deutlich von oberflächlicheren Genrewerken.

Advertisement

Reaktionen der Presse und der Öffentlichkeit

Die Bewertung durch die Fachpresse ist durchweg positiv und ausnehmend gut. Mit einem Presse-Score von 98 Prozent Zustimmung gehört Ringu zu den angesehensten Horrorfilmen aller Zeiten. Diese hohe Quote spiegelt den kulturellen und künstlerischen Wert des Werkes wider. Experten sehen darin ein Meilensteinwerk der Filmgeschichte.

Auch beim breiten Publikum hinterlässt der Streifen einen bleibenden und starken Eindruck. Ein Großteil der Rezensenten hebt die Atmosphäre des Films hervor. Viele Zuschauer empfinden ihn als deutlich besser als das spätere Hollywood-Remake. Die Zustimmung liegt bei 81 Prozent aller Bewertungen, was auf eine hohe Qualität schließen lässt.

Betrachter beschreiben den Film als nahezu perfekt und absolut empfehlenswert. Ein Zuschauer notierte, dass der Streifen ihm definitiv Gänsehaut beschert habe. Ein anderer Betrachter betonte, dass er jede Minute des Films genossen habe. Selbst Kritiker, die den Film als Produkt einer anderen Zeit einstufen, bleiben von der Geschichte gefesselt.

Konsequenzen und Verfügbarkeit der ARD-Mediathek

Für die Nutzung in der ARD-Mediathek gelten bestimmte Altersbeschränkungen. Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben. Wer den Streifen anschauen möchte, muss daher sein Alter verifizieren. Alternativ besteht die Möglichkeit, bis 22 Uhr mit dem Streamen zu warten.

Advertisement

Der internationale Erfolg von Ringu zog das Interesse von Hollywood auf sich. Die hohe Wertschätzung des Werkes führte zu einer Adaptation für den US-Markt. Bereits im Jahr 2002 erschien ein US-amerikanisches Remake. Es trägt den simplen Titel The Ring und wurde von Gore Verbinski inszeniert.

Das Remake bewies, dass die Prämisse von Ringu auch mit anderen kulturellen Mitteln funktioniert. Es festigte den Status des Originals als Referenzwerk. Heute kann man das Originalwerk kostenlos und legal in Deutschland streamen. Die Verfügbarkeit bis 2027 bietet genug Zeit für neue Entdecker.

Fans von klassischem Horror finden hier ein Werk, das ohne moderne Effekte auskommt. Die Angst resultiert rein aus der Erzählweise und den visuellen Elementen. Es ist ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie man Spannung aufbaut. Die Verfügbarkeit in einer deutschen Mediathek ist ein Geschenk für Cineasten.

Die Kombination aus historischer Bedeutung und aktueller Streaming-Verfügbarkeit ist einzigartig. Niemand sollte die Chance verpassen, dieses Kultwerk zu sehen. Die Wartezeit bis zur Verifizierung oder bis 22 Uhr lohnt sich. Wer atmosphärischen Horror schätzt, wird mit Ringu belohnt.