Der ehemalige Fußballprofi Rio Ferdinand hat den polnischen Stürmer Robert Lewandowski als Sommer-Transfer für Manchester United ins Gespräch gebracht. Lewandowski ist ab Sommer ablösefrei zu haben und könnte als perfekter Mentor für den jungen Stürmer Benjamin Sesko dienen.

Der ehemalige Fußballprofi Rio Ferdinand hat den polnischen Stürmer Robert Lewandowski als Sommer-Transfer für Manchester United ins Gespräch gebracht. Lewandowski ist ab Sommer ablösefrei zu haben und könnte als perfekter Mentor für den jungen Stürmer Benjamin Sesko dienen.

Ferdinand sieht in Lewandowski den idealen Lehrmeister für Sesko, der in der vergangenen Saison für United 12 Tore und eine Vorlage in 32 Pflichtspielen erzielt hat. Lewandowski ist ein erfahrener Torjäger, der in 46 Pflichtspielen der Saison für den FC Barcelona 19 Mal ins Tor getroffen ist. United sucht dringend einen erfahrenen Stürmer und Lewandowski wäre eine großartige Persönlichkeit für die Mannschaft.

Obwohl das Gehalt für Lewandowski hoch sein könnte, ist Ferdinand der Meinung, dass eine Verpflichtung von ihm eine vernünftige Entscheidung wäre. Der Sommer wird spannend, um zu sehen, wen Manchester United holt, um wieder in der Champions League anzutreten. Der Cheftrainer Michael Carrick will mit einer Erfahrungsvorteiligen Mannschaft in die neue Saison starten. Lewandowski ist ein wunderbarer und bescheidener Mensch, der Sesko den Weg zeigen und ihm helfen könnte, besser zu spielen.

Wenn United den jungen Stürmer für die nächsten fünf Jahre benötigt, könnte Lewandowski ein wichtiger Faktor sein. Der Sommer wird also nicht nur um die Verpflichtung von Lewandowski gehen, sondern auch um die Zukunft der Mannschaft und die Erfolgschancen in der Champions League. Der Club wird also alle Möglichkeiten nutzen, um den perfekten Stürmer zu finden, der die Mannschaft erfolgreich in die neue Saison führen kann





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rio Ferdinand Robert Lewandowski Manchester United Benjamin Sesko Michael Carrick Champions League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ungewöhnlicher Tipp: Dieses überraschende Getränk ist die beste Wahl im SommerAn heißen Tagen erfrischen sich viele mit Eiskaffee oder einer kalten Limo. Doch es gibt ein Getränk, das noch besser ist: Pfefferminztee.

Read more »

Deutschland schwitzt unter der Hitzekuppel: Sommer geht weiter mit HitzeDeutschland ist derzeit von einer Hitzekuppel umgeben. Ein Hoch aus Afrika sorgt für extreme Hitze. Zahlreiche Wetterstationen meldeten neue Mai-Tagesrekorde. Der Sommer geht weiter mit Temperaturen wie im Juli und August.

Read more »

Sonnig aber kühler: Sommer macht kurze PausePotsdam (bb) - Nach Tagen mit Temperaturen um teilweise 30 Grad Celsius kühlt das Wetter in Berlin und Brandenburg etwas ab. „Die sehr warme, teils heiße

Read more »

Sonnig aber kühler: Sommer macht kurze PauseMit strahlendem Sonnenschein hielt am Wochenende gefühlt der Sommer Einzug. Nun kühlt es etwas ab - jedoch nur vorübergehend.

Read more »