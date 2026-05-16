Rio Ferdinand fordert Robert Lewandowski bei Manchester United ins Gespräch

Nachdem Robert Lewandowski den FC Barcelona verlassen hat, fordert Rio Ferdinand, der ehemalige Manchester United-Stürmer, ihn ablösefrei an die United zu holen. Lewandowski, der im August 38 Jahre alt wird, stand bereits wegen seines auslaufenden Vertrags vor einem Wechsel. Seine Karriere bei Barcelona begann im Jahr 2022, und er gewann mit dem Verein drei spanische Meisterschaften, darunter auch in dieser Saison, sowie eine Copa del Rey.

Nachdem Robert Lewandowski den FC Barcelona verlassen hat, fordert Rio Ferdinand , der ehemalige Manchester United -Stürmer, ihn ablösefrei an die United zu holen. Lewandowski, der im August 38 Jahre alt wird, stand bereits wegen seines auslaufenden Vertrags vor einem Wechsel .

Seine Karriere bei Barcelona begann im Jahr 2022, und er gewann mit dem Verein drei spanische Meisterschaften, darunter auch in dieser Saison, sowie eine Copa del Rey. Lewandowski verabschiedete sich bei Instagram: "Nach vier Jahren voller Herausforderungen und harter Arbeit ist es Zeit, weiterzuziehen. Ich gehe mit dem Gefühl, dass die Mission erfüllt ist.





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FC Porto schließt Lewandowski-Verpflichtung aus, doch Interessenten gibt es noch genugRobert Lewandowski (37) steht vor einer ungewissen Zukunft beim FC Barcelona. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, die Transfer-Gerüchte brodeln. Jetzt hat sich der FC Porto zu Wort gemeldet – und eine Verpflichtung des polnischen Star-Stürmers kategorisch ausgeschlossen. Der Grund: Lewandowski sei schlicht zu teuer. Der TV-Sender "Sky" hatte Lewandowski beim portugiesischen Traditionsklub ins Spiel gebracht, doch daraus wird nun nichts. Interessenten gibt es aber trotzdem noch genug. Neben den italienischen Top-Klubs AC Mailand und Juventus Turin sollen auch Teams aus der Major League Soccer (MLS) und Saudi-Arabien den Stürmer im Visier haben. Gerade Letztere würden Lewandowski jetzt mit einem irren Gehalt locken, wie das polnische Portal "WP SportoweFakty" berichtet. Demnach würde Saudi-Klub Al-Hilal Lewandowski satte 90 Millionen Euro pro Jahr bieten. Geht es für ihn also vielleicht doch in die Wüste oder verlängert er am Ende sogar bei Barça? Auch diese Möglichkeit ist noch nicht vom Tisch.

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