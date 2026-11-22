Ex-Star Rio Ferdinand kritisiert den FC Bayern München wegen der öffentlichen Behandlung von Jamal Musiala. Die Kritik richtet sich an die Vereinsführung um Rummenigge, Hoeneß und Dreesen.

Die interne und öffentliche Debatte um die sportliche Zukunft und den Gesundheitszustand von Jamal Musiala hat durch scharfe Kritik eines internationalen Fußballexperten neue Dynamik erhalten. Der englische Legende Rio Ferdinand nutzt seine Plattform, um den FC Bayern München direkt anzusprechen und das Handeln der Vereinsführung massiv anzuprangern.

Ferdinands öffentlicher Appell an die Vereinsführung

Der 48-jährige Ex-Profi von Manchester United, der insgesamt 81 Länderspiele für die englische Nationalmannschaft bestritten hat, veröffentlichte auf der Social-Media-Plattform X eine eindeutige Stellungnahme. Er fordert die Verantwortlichen auf, in dieser sensiblen Phase die Medien zu ignorieren und stattdessen direkt mit dem Spieler und seinem Umfeld zu verhandeln. Ferdinand argumentiert, dass es vernünftiger sei, Bedingungen für die Zukunft auszuhandeln, anstatt öffentlich über die Problematik zu sprechen.

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Ferdinand, der im Jahr 2008 Champions-League-Sieger mit Manchester United wurde und insgesamt 455 Pflichtspiele für den Verein absolvierte, vergleicht das aktuelle Auftreten nicht mit dem Image des Klubs. Er betont, dass der FC Bayern München historisch für Klasse und einen hohen Standard bekannt war, dieser sich in der aktuellen Situation jedoch nicht zeigt.

Hintergründe der Kontroverse um Jamal Musiala

Der 23-jährige Jamal Musiala, der mehr als 25 Millionen Euro im Jahr verdient, leidet unter einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel. Seine Vertragslaufzeit beim FC Bayern München läuft bis zum Jahr 2030. Die Diskussion um seinen Status wurde maßgeblich durch Aussagen der Vereinsführung geschürt, die das finanzielle Dilemma des Klubs thematisierten.

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Uli Hoeneß, der 74-jährige Aufsichtsrat, hatte die Debatte im Rahmen des Sonntags-Stammtischs des Bayerischen Rundfunks eröffnet. Er warf der Situation vor, dass der Spieler weiterhin Geld bekomme, obwohl seine aktuelle Leistung nicht dem Vertrag entspreche. Hoeneß spekulierte öffentlich darüber, ob der Verein seinen Vertrag infrage stellen sollte.

Kritik an der Kommunikation der Verantwortlichen

Nach den Worten Hoeneßs griff CEO Jan-Christian Dreesen, 59 Jahre alt, in die Debatte ein. In einem Interview mit der Abendzeitung betonte er, man werde die Lage ruhig bewerten und sich im Zweifelsfall mit der Familie und dem Management des Spielers zusammensetzen. Diese Aussage wurde jedoch von vielen Beobachtern als unglücklich gewertet, da sie die Öffentlichkeit weiter an der Situation teilhaben ließ.

Karl-Heinz Rummenigge, 71 Jahre alt und einflussreiches Mitglied des Aufsichtsrats, verschärfte die Lage mit harten Aussagen bei Sky. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Köln und dem Comeback von Musiala äußerte er Zweifel an der Rückkehr auf das frühere Leistungsniveau. Rummenigge bezweifelte, dass ein anderer Verein den Spieler unter den aktuellen Voraussetzungen kaufen würde.

Weitere Kritik aus dem Profifußball und den Gewerkschaften

Die Kritik beschränkt sich nicht nur auf Rio Ferdinand. Bereits zuvor hatte ein Neurologe, der Mitglied in einer Fachgruppe war, die drei Klub-Verantwortlichen auf der Jahreshauptversammlung kritisiert. Auch die internationale Spieler-Gewerkschaft FIFPRO veröffentlichte ein Statement, das den Umgang mit Musiala und dessen Gesundheitszustand missbilligte.

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Durch die Kombination aus öffentlichen Spekulationen der Führungsebene, medizinischen Unsicherheiten und der nun folgenden massiven Kritik von außen steht der FC Bayern München vor einer erheblichen reputativen Herausforderung. Die Situation zeigt, wie sensibel der Umgang mit verletzten Topspielern sein muss, um das Image des Traditionsvereins nicht weiter zu beschädigen.