Rio Lobo: Johns Wayne's Letzter Film?

Ein Blick auf John Waynes Karriere und den misslungenen Western Rio Lobo, der als sein letzter Film gilt.

John Wayne , der legendäre Western -Held, hat eine lange und vielseitige Karriere in der Film industrie hinter sich. Während er für seine Rolle als Revolverheld bekannt ist, hat er auch als Regisseur einige bemerkenswerte Film e gedreht. Einer seiner letzten Film e, Rio Lobo, wurde von Kritikern und Publikum gleichermaßen nicht besonders gut aufgenommen. Der Film , der die letzte Regiearbeit von Howard Hawks darstellte, sollte ursprünglich ein Comeback für Wayne und Hawks sein.

Doch das Ergebnis entsprach nicht den hohen Erwartungen. Hawks selbst bezeichnete den Film als einen Fehler, weil das Budget nicht ausreichte, um zwei starke Schauspieler zu engagieren. Er räumte ein, dass er neben Wayne noch einen weiteren prominenten Namen in der Besetzung hätte haben wollen, aber die fehlenden Mittel verhinderten dies. Wayne hingegen äußerte sich öffentlich nicht zu seinem Film Rio Lobo. Obwohl seine Meinung über den Film unbekannt ist, ist es bekannt, dass er seinen eigenen Western-Klassiker als seinen Lieblingsfilm bezeichnet. Die Gründe für die Kritik an Rio Lobo sind vielfältig. Einige Kritiker sahen den Film als müde Kopie früherer Wayne-Hawks-Kollaborationen. Andere bemängelten das Fehlen eines starken Drehbuchs und die unzureichende Entwicklung der Charaktere.





