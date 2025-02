Riot Games unterzeichnet 3-Jahres-Vertrag mit Saudi-Arabien für Esports World Cup - Ethische Fragen bleiben

Riot Games hat sich für eine 3-Jahres-Kooperation mit Saudi-Arabien für die Austragung von League of Legends, Teamfight Tactics und Valorant Turnieren im Rahmen des Esports World Cup entschieden. Die Entscheidung wird von einigen Kritikern scharf angegriffen, da die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien besorgniserregend ist. Riot Games argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit dem Esports World Cup positive Erfahrungen und Feedbacks von Teams gebracht habe.

Riot Games hat die Entscheidung getroffen, sich für drei Jahre an Saudi-Arabien zu binden. League of Legends, Teamfight Tactics und Valorant werden im Rahmen des Esports World Cup in Saudi-Arabien als Turniere stattfinden. Riot Games begründet diese Entscheidung damit, dass man im vergangenen Jahr positive Erfahrungen mit dem Wettbewerb gemacht und positive Rückmeldungen von Teams erhalten habe. Insbesondere das Preisgeld scheint den Vereinen und Spielern zu gefallen.

Die Zusammenarbeit mit dem Esports World Cup wirft jedoch ethische Fragen auf. Kritiker bemängeln die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien und sehen in der Partnerschaft einen Versuch des Regimes, sein Image zu verbessern. Im Jahr 2020 löste eine ähnliche Entscheidung bei LoL einen Aufstand aus. Dieses Jahr blieb es jedoch ruhig. Es wird spekuliert, dass der Widerstand gegen die Partnerschaft mit Saudi-Arabien geschwächt wurde, weil die E-Sport-Blase geplatzt ist und das Werbe-Geld nicht mehr primär bei den E-Sport-Teams landet, sondern bei den Content-Creators. Zudem hat Riot Games systematisch die firmeninternen Caster abgewertet, die 2020 noch protestiert hatten





