Riots in Belfast: Hundreds of Angry Protesters Turn City Streets into a Battlefield, Attack on Asylum Seeker and Homes of Black People

Hundreds of angry protesters in Belfast turned city streets into a battlefield in response to a brutal knife attack on an asylum seeker. They attacked homes, set fire to cars, and threatened to bring down the British government.

Hunderte wütende Demonstranten haben am Montagabend Stadtteile von Belfast mit ausländerfeindlichen Protesten in ein Schlachtfeld verwandelt – es war die Reaktion auf die brutale Messerattacke wenige Stunden zuvor.

Dabei hatte ein aus dem Sudan stammender Asylbewerber (30) auf offener Straße auf einem Mann gesessen und eine Messerklinge an dessen Hals gehalten. Zeugen schrien: „Er versucht, ihm den Kopf abzuschneiden!

“ Mutige Passanten griffen ein und bewahrten das Opfer vor dem Schlimmsten. Der Angreifer wurde festgenommen. Das, was sich in den Stunden danach auf Belfasts Straßen abspielte, war ebenfalls schockierend: Laut BBC zogen allein im Osten der Stadt rund 100 maskierte Männer durch die Straßen und traten Türen ein, um „Ausländer hinauszujagen“. Ein Pastor berichtete BBC: Menschen seien aus ihren Häusern vertrieben worden, weil sie schwarz sind.

Außerdem errichteten die Randalierer Kontrollpunkte, um Autos nach Asylbewerbern zu durchsuchen. Mindestens drei Häuser und ein Supermarkt wurden in Brand gesetzt, schreibt „The Telegraph“. Aufnahmen von „Sky News“ zeigten, wie Kleinkinder aus benachbarten Häusern getragen wurden, während im Inneren der Gebäude die Flammen loderten. Laut Informationen des Senders brannten auch Unterkünfte von Migranten.

Einige der Angreifer trugen Baseballschläger bei sich, wie auf Bildern in sozialen Medien zu sehen ist. Andere scheinen Schusswaffen dabeigehabt zu haben – das zeigt ein Post von „Knights Templar International“. Dazu die Drohung: „Wir werden das (die britische Regierung) stürzen!





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