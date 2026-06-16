Riquewihr: Die Perle der Elsässer Weingegend

Riquewihr ist ein malerisches Dorf im Elsass, das für seine Fachwerkhäuser und seine Weine bekannt ist. Es bietet einiges zu bieten, wie z.B. den Dolder-Turm und die Stadtmauer.

Riquewihr ist ein Dorf im Elsass , das für seine malerischen Fachwerkhäuser und seine Lage an der berühmten Elsässer Weinstraße bekannt ist. Das Dorf mit etwas mehr als 1000 Einwohnern gilt noch immer als Geheimtipp, obwohl es zwischen Weinbergen, Wäldern und Wiesen liegt.

Die farbenfrohen Fachwerkhäuser prägen das Bild des Dorfes und hinter den bunten Fassaden entdeckt man immer wieder Ausblicke auf die umliegenden Weinberge. Über den Dächern kreisen häufig Störche, die in der Region heimisch sind. Riquewihr wird oft als "Perle der Elsässer Weingegend" bezeichnet und ist bekannt für seine Weine, wie z. B. "Sporen" und "Schoenenbourg".

Besonders beliebt sind Gästehäuser und Boutique-Unterkünfte, die einen direkten Blick auf die sanften Hügel der Umgebung bieten. Trotz seiner überschaubaren Größe hat Riquewihr einiges zu bieten, wie z. B. den Dolder-Turm aus dem 13. Jahrhundert, von dem sich ein weiter Blick über die Weinberge eröffnet.

Ebenfalls sehenswert sind der Diebesturm, die gut erhaltene Stadtmauer und das Musée du Dolder mit Einblicken in die Geschichte der Befestigungsanlagen. Auch die Umgebung lohnt einen Besuch, z. B. die Vogesen mit dem Berg Le Hohneck, die Burgruine Bilstein und das Haut-Koenigsbourg





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