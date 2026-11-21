Trailer zu Rise Of The Footsoldier: Retribution. Der siebte Teil der brisanten FSK-18-Reihe spielt auf Ibiza. Pat Tate rächt seinen Freund gegen CIA und Waffenhändler.

Die britische Filmreihe " Rise Of The Footsoldier" nähert sich ihrer siebten Ausgabe mit dem Titel " Retribution". Der offizielle Trailer verspricht für Fans der harten Gangsterkinos wieder unveränderte Härte und brutale Action. Die Produktion ist als FSK-18-Freigabe konzipiert und richtet sich eindeutig an ein erwachsenes Publikum, das kompromisslose Gewaltdarstellungen schätzt.

Entwicklung der Kultreihe

Der Ursprung dieser erfolgreichen Reihe liegt in den realen Ereignissen um Carlton Leach. Leach profilierte sich in den 1970er-Jahren als führende Figur innerhalb der Hooligan-Szene, die den englischen Fußballverein West Ham United umgab. Seine aggressive Präsenz markierte den Einstieg in die kriminelle Unterwelt und diente als Vorlage für den ersten Film.

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Die Filme entwickelten sich in Großbritannien schnell zu einem wahren Kultphänomen. Seit der ersten Veröffentlichung folgten kontinuierlich Fortsetzungen, wobei der Fokus der Handlung sich deutlich verschob. Während Carlton Leach in der ersten Episode noch eine zentrale Rolle einnahm, rückte der skrupellose Gangster Pat Tate in den Vordergrund.

Pat Tate, ursprünglich nur als Nebenfigur eingeführt, hat sich zur neuen Hauptattraktion der Reihe entwickelt. Die aktuellen Teile distanzieren sich zunehmend von den realen historischen Hintergründen zugunsten von besonders brutaler Unterhaltung. Dieser Shift hat die Marke gefestigt, aber auch den Realitätsbezug verwischt.

Handlung und Schauplätze

In "Rise Of The Footsoldier: Retribution" führt die Handlung Pat Tate auf die spanische Urlaubsinsel Ibiza. Die idyllische Kulisse steht in krassen Kontrast zu den dunklen Absichten des Protagonisten. Statt Sonne, Strand und Partys dominiert ein Plan der Rache das Geschehen, der sich gegen internationale Akteure richtet.

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Pat Tate will den Mord an seinem besten Freund rächen und die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft ziehen. Seine Suche führt ihn jedoch nicht in eine simple lokale Rivalität, sondern mitten hinein in einen komplexen und gefährlichen Konflikt mit weitreichenden Konsequenzen.

Internationale Gegner

Der Gegnerkreis in diesem Teil ist breiter aufgestellt als in den Vorgängern. In den Konflikt sind nicht nur internationale Waffenhändler und schwer bewaffnete Söldner verwickelt. Diese Akteure bieten eine reale militärische Bedrohung, die die Fähigkeiten des Protagonisten auf eine harte Probe stellt.

Ein überraschendes Element der neuen Handlung ist die Beteiligung der CIA. Auch die US-Geheimdienstorganisation hat ihre Finger im Spiel und versucht, die局势 für eigene Zwecke zu nutzen. Diese geopolitische Ebene verleiht der sonst lokal verankerten Gangsterstory eine neue Dimension der Gefahr.

Produktion und Markt

Der siebte Teil der Reihe wird über Plattformen wie Amazon verfügbar sein. Dort wird der Film als fester Bestandteil der fortlaufenden Saga beworben. Die Verfügbarkeit über solche digitalen Kanäle trägt zur breiten Reichweite der Franchise bei und erreicht auch internationale Fans des Subgenres.

Die Fortsetzung der Reihe zeigt, dass das Interesse an diesem spezifischen Stil des britischen Gangsterkinos anhält. Die Verbindung von realen Vorbildern wie Leach und fiktionalisierten, übertriebenen Actionszenen mit Figuren wie Tate bietet ein einprägsames Narrativ. Die FSK-18-Einstufung bleibt ein klares Signal an das Zielpublikum.

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Der neue Trailer bestätigt, dass "Retribution" nichts für Zartbesaitete ist. Die visuellen Versprechen deuten auf eine weitere Steigerung der Gewaltbereitschaft hin. Damit setzt die Produktion die Linie fort, die sie seit der Abkehr von den strengen historischen Fakten eingeschlagen hat.

Björn Becher, seit mehr als 25 Jahren als Experte für Filme und Serien tätig, begleitet die Entwicklungen im Kino und bei Streaming-Diensten. Seine Analysen zu Serien und Blockbauern bieten Hintergrundwissen für die Bewertung solcher populärer Franchises. Seine Arbeit bei FILMSTARTS.de beleuchtet auch weitere aktuelle Kinoereignisse.

Die Reihe hat sich von einem kleinen Independent-Film zu einer etablierten Marke entwickelt. "Rise Of The Footsoldier: Retribution" ist der nächste Meilenstein in dieser Entwicklung. Die Kombination aus Rachehandlung, internationalen Verschwörungen und brutalen Kämpfen sichert die Position der Franchise.

Fans der Reihe können sich auf eine weitere Episode mit Pat Tate in der Hauptrolle freuen. Die Schauplätze wechseln ins exotische Ibiza, doch die tonale Härte bleibt erhalten. Die Einbindung der CIA bietet neue Konfliktmöglichkeiten für das weitere Schicksal des Protagonisten.

Die Veröffentlichung der siebten Episode markiert einen weiteren Erfolg für die Produktion. Sie demonstriert die Langlebigkeit des Themas und die starke Fangemeinde. Die kritische FSK-18-Bewertung unterstreicht den ungeschminkten Charakter der Darstellung.

Insgesamt bleibt "Rise Of The Footsoldier: Retribution" ein unverfälschtes Beispiel für modernes, hartes Gangsterkino. Die Serie hat ihre eigene Identität gefunden, die zwischen Realität und Fiktion oszilliert. Der siebte Teil bietet genau das, was die Zielgruppe erwartet: pure Action und keine Kompromisse.