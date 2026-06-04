Eine Studie der Universität Leipzig hat gezeigt, dass Risikofaktoren für Demenz bereits bei jungen Erwachsenen sichtbar werden.

Eine Studie der Universität Leipzig hat gezeigt, dass Risikofaktoren für Demenz bereits bei jungen Erwachsenen sichtbar werden. Die Forscher fanden heraus, dass bei Menschen zwischen 20 und 39 Jahren höhere LIBRA-Werte mit einer geringeren geistigen Leistungsfähigkeit zusammenhängen.

Dieser Zusammenhang wurde auch in allen weiteren Altersgruppen gefunden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Studie nur statistische Zusammenhänge zeigt und keine Ursache-Wirkung-Beziehung nachweist. Die Risikofaktoren variieren je nach Lebensphase. Bei jüngeren Erwachsenen sind es häufiger der Lebensstil und die Psyche, während bei älteren Menschen Herz-Kreislauf-Risiken wie Bluthochdruck oder erhöhte Cholesterinwerte dominieren.

Die Studie zeigt auch, dass Menschen mit geringerem Einkommen und Bildungsstand im Durchschnitt ungünstigere LIBRA-Werte aufweisen. Die Forscher fordern, dass Vorbeugung stärker auf unterschiedliche Lebenslagen eingehen sollte





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