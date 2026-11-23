Kryptowährungskurse unterliegen starken Schwankungen und können durch finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Margin-Trading erhöht das finanzielle Risiko. Es wird empfohlen, vor dem Handel die Risiken zu verstehen und sich unabhängig beraten zu lassen. Kurse und Daten sind möglicherweise nicht in Echtzeit oder genau und werden von Market Makern bereitgestellt. Für Handelsverluste übernimmt der Anbieter keine Verantwortung. Die Daten dürfen ohne schriftliche Zustimmung nicht genutzt oder verbreitet werden.

Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht.

Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen. Es wird empfohlen, sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten zu lassen.weist darauf hin, dass die auf dieser Website bereitgestellten Kurse und Daten möglicherweise nicht in Echtzeit oder vollständig genau sind.

Also read In-Memory-Datenbank Valkey 9.2: Gleiche Daten, weniger Bytes auf der Leitung

Diese Informationen werden nicht unbedingt von Börsen, sondern von Market Makern zur Verfügung gestellt, was bedeutet, dass sie indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sein können.und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für Handelsverluste, die durch die Verwendung dieser Daten entstehen können. Die Nutzung, Speicherung, Vervielfältigung, Anzeige, Änderung, Übertragung oder Verbreitung der auf dieser Website enthaltenen Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenproviders ist untersagt.

Advertisement

Alle Rechte am geistigen Eigentum liegen bei den Anbietern und/oder der Börse, die die Daten auf dieser Website bereitstellen.kann von Werbetreibenden auf der Website aufgrund Ihrer Interaktion mit Anzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden. Im Falle von Auslegungsunterschieden zwischen der englischen und der deutschen Version dieser Vereinbarung ist die englische Version maßgeblich.