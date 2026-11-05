Risikohinweise zu Krypto-Trading und Margin-Geschäften

Ausführliche Warnung vor hohen Risiken bei Kryptowährungen und Margin-Trading. Wichtige Infos zu Datenquellen, Haftung und rechtlichen Rahmenbedingungen.

Kryptowährungen unterliegen extremen Kursschwankungen, die durch diverse externe Einflüsse verursacht werden. Zu diesen Einflüssen zählen unter anderem finanzielle Lageentwicklungen, regulatorische Änderungen sowie politische Ereignisse. Diese Faktoren können die Wertentwicklung der digitalen Assets stark beeinflussen und führen zu einer hohen Volatilität auf dem Markt.

Höheres Risiko durch Margin-Trading

Die Verwendung von Margin-Trading erhöht das finanzielle Risiko für Anleger erheblich. Vor der Aufnahme von Handelsgeschäften mit Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen ist es essenziell, die damit verbundenen Gefahren vollständig zu verstehen. Der Einsatz von Hebelprodukten kann zu Verlusten führen, die das eingesetzte Kapital übersteigen, weshalb eine sorgfältige Abwägung notwendig ist.

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Es wird dringend empfohlen, sich bei Unsicherheiten von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten zu lassen. Eine professionelle Einschätzung kann helfen, die komplexen Risiken besser einzuschätzen und fundierte Entscheidungen im Rahmen des eigenen Risikoprofils zu treffen. Die Eigenverantwortung des Anlegers bleibt dabei bestehen.

Datenqualität und Marktliquidität

Es wird explizit darauf hingewiesen, dass die auf der bereitgestellten Website angezeigten Kurse und Daten möglicherweise nicht in Echtzeit oder vollständig genau sind. Diese Informationen stammen nicht zwingend direkt von den Börsen, sondern werden oft von Market Makern zur Verfügung gestellt. Dies hat zur Folge, dass die Daten lediglich indikativen Charakter haben.

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Für konkrete Handelszwecke sind diese indikativen Daten möglicherweise nicht geeignet. Die Abhängigkeit von Market Makern statt direkter Börsenquellen führt zu einer potenziellen Verzögerung oder Ungenauigkeit der Preisangaben. Anleger müssen sich bewusst sein, dass die gezeigten Preise von den tatsächlichen Ausführungspreisen abweichen können.

Haftungsausschluss von Fusion Media

Datenanbieter wie Fusion Media übernehmen keine Verantwortung für Handelsverluste, die durch die Verwendung dieser bereitgestellten Daten entstehen können. Die Nutzung, Speicherung, Vervielfältigung, Anzeige, Änderung, Übertragung oder Verbreitung der auf der Website enthaltenen Daten ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung untersagt.

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Vergütung und rechtliche Grundlagen

Die Plattform kann von Werbetreibenden auf der Website aufgrund der Interaktion mit Anzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden. Diese Geschäftsmodelle können die Wahrnehmung der Inhalte beeinflussen, sind aber Teil der finanziellen Absicherung des Angebots.

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Im Falle von Auslegungsunterschieden zwischen der englischen und der deutschen Version dieser Vereinbarung ist die englische Version maßgeblich. Diese Klausel stellt sicher, dass rechtliche Unklarheiten zugunsten der ursprünglichen Sprachfassung entschieden werden und die rechtliche Bindungswirkung gewahrt bleibt.