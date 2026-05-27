Riskante Taktik bei Gefragt - Gejagt: Kandidat scheitert an Fangfrage zur Terrine

In der ARD-Quizshow Gefragt - Gejagt wagte Kandidat Reinhold Becker eine riskante Strategie, verlor jedoch durch eine knifflige Frage zur Küchensprache. Die korrekte Antwort auf Terrine war nicht Suppe, sondern Pastete ohne Teig.

In der ARD- Quizshow Gefragt - Gejagt kam es zu einer denkwürdigen Episode, die sowohl Mut als auch Enttäuschung vereinte. Der Kandidat Reinhold Becker wagte eine riskante Taktik, die ihm letztlich zum Verhängnis wurde.

Anstatt mit einem kleinen Vorsprung von 2.500 Euro ins Duell mit der Jägerin Annegret Schenkel zu gehen, entschied er sich, das Angebot der Redaktion anzunehmen: Für sagenhafte 20.000 Euro, jedoch ohne Sicherheitsnetz und ohne den erspielten Vorsprung. Moderator Alexander Bommes zeigte sich beeindruckt von dieser mutigen Entscheidung, denn genau solche Momente verleihen der Sendung das gewisse Extra. Doch wenige Augenblicke später dürfte Reinhold Becker seinen Entschluss bereut haben.

Das Duell begann ausgeglichen: Beide Seiten beantworteten Fragen korrekt und schienen gleichauf zu liegen. Für einen kurzen Moment sah es sogar nach einem Happy End für den Kandidaten aus, doch dann kam die entscheidende Wende. Die Quizredaktion stellte eine Fangfrage, die selbst Alexander Bommes aus dem Konzept brachte. Gefragt wurde: Was versteht man in der Küchensprache unter einer Terrine?

Reinhold Becker antwortete spontan mit Suppe, was der Moderator für richtig hielt - eine fatale Fehleinschätzung. Tatsächlich ist die korrekte Antwort Pastete ohne Teig. Diese Definition überraschte sowohl den Kandidaten als auch den Gastgeber zutiefst. In der Küchensprache wird eine mit Deckel versehene Schüssel zwar oft als Terrine bezeichnet und mit Suppe assoziiert, doch streng genommen handelt es sich um eine Pastete, die ohne Teig zubereitet wird.

Sie kann mit Brühe aufgegossen werden und zur Suppe werden, dennoch ist eine Suppe nicht gleichzusetzen mit einer Terrine. Diese knifflige Nuance erkannte Jägerin Annegret Schenkel instinktiv richtig und zog damit an ihrem Kontrahenten vorbei. Das Duell endete mit einem Sieg für die Jägerin, sodass sowohl die bereits erspielten 2.500 Euro als auch die verlockenden 20.000 Euro auf dem Konto der ARD blieben. Reinhold Beckers Mut wurde nicht belohnt.

Die Episode zeigt eindrucksvoll, wie in Gefragt - Gejagt nicht nur Wissen, sondern auch strategische Entscheidungen über Sieg oder Niederlage entscheiden. Die Fangfrage zur Terrine wurde zum Gesprächsthema unter Fans, da sie die Tücken der deutschen Sprache und der kulinarischen Terminologie offenbart. Viele Zuschauer zeigten sich überrascht von der korrekten Antwort und diskutierten in Foren über die Definition. Die Sendung bewies einmal mehr, dass sie selbst eingefleischte Quizfans mit unerwarteten Fragen herausfordern kann.

Für Reinhold Becker bleibt die bittere Erkenntnis, dass Mut allein nicht ausreicht, um die Jäger zu bezwingen - manchmal braucht es auch das richtige Gespür für die Tücken der Fragestellung. Die nächste Ausgabe von Gefragt - Gejagt verspricht bereits neue Spannung, wenn Kandidaten erneut antreten, um gegen die Überflieger der Quizwelt anzutreten





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