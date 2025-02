Rita Süssmuth erhält Deutsch-Polnischen Preis

Rita Süssmuth, die ehemalige Präsidentin des Deutschen Bundestages, wird für ihre Verdienste um die deutsch-polnischen Beziehungen mit dem Deutsch-Polnischen Preis ausgezeichnet.

Rita Süssmuth , die ehemalige Präsidentin des Deutschen Bundestages, erhält Ende der Woche den Deutsch-Polnischen Preis auf der München er Sicherheitskonferenz . Die an Krebs erkrankte Politik erin wird dazu am Freitag persönlich nach München reisen. Die Auszeichnung, die von den Regierungen beider Länder vergeben wird, ist mit 20.000 Euro dotiert und würdigt die besonderen Verdienste um die deutsch-polnischen Beziehungen.

In diesem Jahr wird damit das Engagement einer Frau geehrt, für die das Aufgeben nie eine Option war.Rita Süssmuth (damals 60) bei einer Rede im Januar 1998 im Deutschen Bundestag. Sie war von 1985 bis 1988 als Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit und anschließend für zehn Jahre Bundestagspräsidentin (bis 1998) eine Kämpferin. Vieles in der Politik der 80er- und 90er-Jahre hat sie initiiert und auf den Weg gebracht. Obwohl die ehemalige Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit (1985 bis 1988) inzwischen von ihrer Erkrankung gezeichnet ist, gibt sie sich tapfer und optimistisch. Sie hatte Süssmuth 2021 erfahren, das erzählte sie BILD im vergangenen Jahr exklusiv. Eine besonders aggressive Form, die inzwischen Metastasen gebildet hat. Eine Chance auf Heilung gibt es nicht, trotz vieler Chemotherapien.Die Politikerin arbeitet weiterhin und bleibt voller Hoffnung in Bezug auf die Zeit, die ihr noch bleibt – und in ihrem Blick auf Deutschland und die politischen Krisen. „Ich möchte es noch erleben, dass die Menschen wieder ruhiger werden. Und zuversichtlicher. Tatenlos mit den Händen im Schoß auf das Ende warten, das werde ich nicht tun“, sagte sie kürzlich in einem BILD-Interview. Ein Urlaubsfoto aus dem Jahr 1998. Rita Süssmuth (damals 61) und der Historiker Hans Süssmuth (63) waren 56 Jahre verheiratet. Er starb im September 2020 Der Deutsch-Polnische Nachbarschaftsvertrag vom 17.06. 1991 sieht die jährliche Auszeichnung für besondere Verdienste um die deutsch-polnischen Beziehungen vor. Zuletzt wurde der Preis 2015 posthum an den ehemaligen Außenminister Polens Władysław Bartoszewski (†93) verliehen. Zu den Preisträgern gehören neben anderen auch der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt (†78, SPD) und der ehemalige Vizekanzler Hans-Dietrich Genscher (†89, FDP)





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Rita Süssmuth Deutsch-Polnischer Preis München Sicherheitskonferenz Deutsch-Polnische Beziehungen Krebs Politik

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bundes- und Landespolizei an der deutsch-polnischen Grenze gegen GrenzkriminalitätDie Bundespolizei und Landespolizei verstärken ihre Präsenz an der deutsch-polnischen Grenze, um Autodiebe, Schleuser und illegale Grenzübertritte zu bekämpfen. Der Abschnitt rund um Forst in der Lausitz ist ein Hotspot für Grenzkriminalität.

Weiterlesen »

Das Dom Polski in Bochum: Ein Symbol des polnischen Lebens in DeutschlandDas Dom Polski in Bochum, einst ein wichtiges Zentrum für Polen in Deutschland, wird nach einer umfangreichen Sanierung zum Wiedereröffnung 2026 als Treffpunkt polnischen Lebens dienen. Die Geschichte des Hauses spiegelt die Entwicklung der polnischen Gemeinschaft in Deutschland wider und stellt einen Gegenpol zur parallel laufenden Realisierung eines Deutsch-Polnischen Hauses in Berlin dar.

Weiterlesen »

Horizon Petroleum: 8.500% Gewinnchance im polnischen Erdgasboom?Der Artikel präsentiert Horizon Petroleum als eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit mit einem potenziellen Gewinn von 8.500%. Die Gründe dafür sind die unerschlossenen Erdgasfelder in Polen, die politische Unterstützung für die Energiegewinnung in Europa und die gewaltige Nachfrage nach Energie durch die KI-Industrie. Der Artikel beschreibt die aktuelle geopolitische Situation als Chance für Unternehmen wie Horizon Petroleum und vergleicht die Situation mit dem Boom um Nvidia in der Vergangenheit.

Weiterlesen »

EU-Debatte zur polnischen RatspräsidentschaftDebatte im Europäischen Parlament zur polnischen Ratspräsidentschaft mit u.a. Donald Tusk (Ministerpräsident Polen)

Weiterlesen »

Wettbewerbsfähige und widerstandsfähige Landwirtschaft ist eine der Prioritäten der polnischen EU-RatspräsidentschaftPolen hat vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2025 die EU-Ratspräsidentschaft inne und eine der sieben für dieses Semester angekündigten Prioritäten ist, dass die EU-Landwirtschaft wettbewerbsfähig und widerstandsfähig

Weiterlesen »

FC Köln leiht Carstensen an polnischen SpitzenreiterDer FC Köln verleiht Rechtsverteidiger Rasmus Carstensen (24) für sechs Monate an den polnischen Spitzenreiter Lech Posen. Der Däne, der in der Hinrunde kaum eine Rolle spielte, möchte durch die Leihe wieder zu sportlichem Selbstbewusstsein und alter Leistungsstärke zurückfinden.

Weiterlesen »