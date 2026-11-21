Ritsu Doan erhält die Gelbe Karte in der 6. Minute gegen Union Berlin. Der Nationalspieler von RB Leipzig schleudert seinen Schuh aus Frust auf den Platz.

Der japanische Nationalspieler Ritsu Doan, der für den Bundesliga-Verein RB Leipzig aufläuft, muss am Spieltag eine direkte Sanktion des Schiedsrichters hinnehmen. In der Begegnung gegen Union Berlin sieht er bereits in der sechsten Spielminute die Gelbe Karte. Der Anlass für die Ahndung ist eine Aktion, die von purem Frust über eine verpasste Torchance geprägt war und als unsportliches Verhalten gewertet wurde.

Der Vorfall in der sechsten Minute

Die Situation entwickelte sich sehr schnell im Angriff des Gastgebers. In der fünften Minute steckte der Leipziger Baku den Ball zum Stürmer Romulo durch. Dieser Versuch scheiterte jedoch an der Parade des Union-Torschlagers Rönnow. Im Anschluss an den Abpraller kam auch Doan ins Geschehen, um am Ball zu bleiben. Dabei verlor er beim Nachstochern einen seiner Schuhe.

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Obwohl der Flügelspieler das Spiel zunächst ohne medizinische Behandlung fortsetzen konnte, war er deutlich sauer auf die entstandene Situation. Wenige Augenblicke später ließ der 22-jährige Akteur seinem Ärger freien Lauf, indem er den verloren gegangenen Schuh mit voller Wucht durch die Gegend schleuderte. Diese Geste wurde nicht unbemerkt von der Schiedsrichtermannschaft gelassen.

Schiedsrichter Dingert ahndet konsequent

Der Unparteiische der Partie, Schiedsrichter Dingert, zeigte dabei keinen Humor bezüglich des Verhaltens seiner Spieler. Er entschied sich, die Aktion konsequent zu bestrafen und zeigte Ritsu Doan bereits in der sechsten Minute die Gelbe Karte. Für den jungen Offensivakteur war dies ein harter Einschnitt, da er kurz zuvor noch mit positiven Nachrichten aus der Nationalmannschaft gelandet war.

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Doan hatte sich in den vergangenen Wochen deutschlandweit einen Namen gemacht und gilt nun als einer der großen Gewinner unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp. Die Karte ist somit ein negativer Kontrast zu seiner aktuellen sportlichen Form, die ihn in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt hat.

Starke Leistungen in der Nationalmannschaft

Kurz vor dem Bundesligaspiel hatte der Flügelspieler bei den Auftritten für die deutsche Nationalmannschaft für Schlagzeilen gesorgt. In den beiden letzten Länderspielen gelang es ihm, gleich zwei Tore zu erzielen und zwei Vorlagen für weitere Treffer zu geben. Diese statistischen Werte unterstreichen seine aktuelle Treffsicherheit und Kreativität auf dem Platz.

Karrieremomentum trotz Disziplinarstrafe

Durch die beiden Tore und zwei Vorlagen im Trikot der Nationalmannschaft machte der Leipziger auch über die Grenzen des deutschen Fußballs hinaus auf sich aufmerksam. Seine Entwicklung zu einem Schlüsselspieler im System von Jürgen Klopp wird durch diese Leistungen bestätigt. Die gelbe Karte im Spiel gegen Union Berlin ist eine kleine Hürde, ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass der 22-Jährige momentan zu den besten Leistungsträgern im deutschen und internationalen Kontext zählt.