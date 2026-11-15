Ritsu Doan von Eintracht Frankfurt bereitete zwei Tore gegen Brasilien vor. Seine Leistungen unter Adi Hütter sind für die Bundesligamannschaft entscheidend.

Ritsu Doan hat am Samstagabend im singapurischen Stadion ein eindrucksvolles Debüt auf internationaler Bühne gegen die Auswahlmannschaft von Brasilien abgeliefert. Der 28-jährige Rechtsaußen von Eintracht Frankfurt trug als Kapitän maßgeblich zum 3:2-Sieg des japanischen Teams bei, das unter der Leitung von Carlo Ancelotti antrat. Während viele andere deutsche Profis wie Farès Chaïbi und Lilian Brassier ebenfalls für ihre Nationalmannschaften aufliefen, steuerte Doan die entscheidenden Impulse im offensiven Mittelfeld bei. Seine Leistungen stellen eine willkommene Aufwertung für den Bundesliga-Vertreter dar, der aktuell nach Unterstützung sucht.

Doan dominiert gegen Weltstars

Die statistischen Daten unterstreichen die herausragende Rolle des Frankfurters: Bereits nach 15 Minuten sorgte Doan für die Führung, indem er Takefusa Kubo mit einem präzisen Steckerpass zum 1:0-Erfolg verhalf. Nur vier Minuten später folgte der 2:0-Pausenstand, wobei Nakamura wieder von Doans Dribbelstärke profitierte. Der Offensivspieler zeigte sich bei Begegnungen mit hochkarätigen Gegnern wie Vinicius Jr. von Real Madrid und Raphinha vom FC Barcelona von seiner besten Seite. Er nutzte seine Geschwindigkeit und Technik, um die Defensive der Südamerikaner zu durchbrechen und Spielräume zu schaffen.

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Im Vergleich zu seiner aktuellen Bundesliga-Saison, in der er bisher nur eine Torvorlage beisteuern konnte, wirkt diese Performance wie ein Befreiungsschlag. Trainer Adi Hütter hat Doan in der Vergangenheit zwar stets als festen Bestandteil der Startformation gesehen, doch die Statistik in der Heimliga bleibt hinter den individuellen Qualitäten zurück. Die nationale Elf bot ihm die Plattform, um sein volles Potenzial zu entfalten, ohne den taktischen Druck des Bundesligakonkurrenz zu spüren. Dies signalisiert eine potenzielle Wendung in seiner sportlichen Entwicklung für den Verein.

Weitere Eintracht-Pros im Einsatz

Neben Doan leisteten auch Farès Chaïbi und Lilian Brassier wertvolle Beiträge für ihre jeweiligen Nationalteams. Der 23-jährige Chaïbi stand für Algerien im Afrika-Cup-Qualifikationsspiel gegen Togo in der Startelf und sorgte mit starken Auftritten für die heimische Mannschaft. Das Team siegte mit 1:0, wobei Chaïbi für 67 Minuten auf dem Feld stand. Sein Frankfurt-Kollege Lilian Brassier absolvierte sein Debüt für die algerische Auswahl gegen den Gegner und blieb die volle Spielzeit auf dem Platz, was seine Einarbeitung in die neue internationale Rolle erleichtert.

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Die jüngeren Spieler der Eintracht-Jugend haben hingegen gemischte Erfahrungen gemacht. Nnamdi Collins, Elias Baum und Noel Aseko sammelten weiter Praxis mit der U21-Nationalmannschaft. Das Spiel gegen Belgien endete jedoch mit einer 1:2-Niederlage, was den sportlichen Durchbruch in diesem Turnier etwas trübte. Auch Oscar Højlund, der für die dänische U21 antrat, verzeichnete mit einem 0:3-Aus gegen die Niederlande eine deutliche Niederlage. Im Kontrast dazu glänzte Doan durch Erfolg und Effizienz, was die unterschiedlichen Verläufe der Nationalmannschaftseinsätze deutlich macht.

Auswirkungen auf die Bundesliga-Saison

Die positiven Leistungen der Eintracht-Profis im Nationalteam sollten direkten Einfluss auf die künftige Taktik von Adi Hütter haben. Doans Fähigkeit, Spiele zu entscheiden und Torvorbereitungen zu starten, ist für die Offensive des Klubs von enormer Bedeutung. Sollte er diese Form in die Bundesligaspiele mitnehmen, könnte er die offensive Produktion der Mannschaft deutlich steigern. Besonders gegen starke Defensive-Verbände in der Liga wird seine Dribbelstärke und sein Weitblick als wachstumsfördernder Faktor wahrgenommen.

Die Tatsache, dass Doan das Vertrauen als Kapitän erhielt und spielerisch dominierte, unterstreicht seine Führungsqualitäten innerhalb des Kaders. Für den Verein ist es ein positives Signal, dass die Spieler auch im internationalen Wettbewerb beständig sind. Die Kombination aus technischer Brillanz und mentaler Stärke, die er gegen Brasilien zeigte, wird erwartet, dass er sich als Schlüselspieler für die kommenden Monate etabliert. Die Fans und das Management können nun gespannt sein, wie er diese Energie in die heimische Liga transportiert und welche neuen Maßstäbe er für Eintracht Frankfurt setzt.