Ritter Sport gewinnt Rechtsstreit um quadratische Haferriegelverpackung

Das Oberlandesgericht Stuttgart urteilt zugunsten von Ritter Sport: Die quadratische Verpackung eines Haferriegels der Firma Wacker verletzt Markenrechte. Was die Konsequenzen bedeuten.

Das Oberlandesgericht Stuttgart hat am Donnerstag eine entscheidende Rechtsfrage im Streit um Verpackungsformen geklärt. Der Schokoladenhersteller Ritter Sport hat seinen Rechtsstreit gegen die quadratisch verpackten Haferriegel gewonnen. Das Gericht entschied, dass die Verpackung des Wettbewerbs die Markenrechte von Ritter Sport verletzt. Damit darf der Hersteller die Nutzung der quadratischen Form für seine Produkte untersagt bekommen.

Kernurteil: Verletzung der Markenrechte bestätigt

Die Richter des Oberlandesgerichts Stuttgart stellten in ihrem Urteil fest, dass die Riegel-Verpackung der Marke Ritter Sport überdurchschnittlich ähnlich ist. Der Schoko-Klassiker genieße eine sehr starke Markenattraktivität und entfalte eine große Sogwirkung auf die Konsumenten. Das Gericht wertete die Nutzung dieser Form durch den Wettbewerber als gezielte Ausnutzung dieser Bekanntheit. Die rechtliche Grundlage bildet die Akte 2 U 3/26. Dem Hersteller Wacker wird damit die Benutzung der quadratischen Verpackung gesetzlich untersagt.

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Gesellschaft Wacker und das Monnemer Quadrat Bio

Streitobjekt war der als "Monnemer Quadrat Bio" vertriebene Haferriegel. Diese Marke wurde im Jahr 2024 von der Firma Wacker aus Mannheim auf den Markt gebracht. Ritter Sport schützt seine viereckige Verpackungsform bereits seit 1996 als eingetragene Marke. Der Konzern sah bei der Markteinführung des Haferriegels eine akute Verwechslungsgefahr für die Verbraucher. Im Frühjahr 2025 reichte der Schokoladenkonzern daraufhin Klage ein, um den Schutz seiner einzigartigen Form durchzusetzen.

Unterschiedliche Gerichtsentscheidungen und Begründungen

Zuvor hatte das zuständige Landgericht die Klage von Ritter Sport zunächst abgewiesen. Die damalige Begründung basierte auf der Annahme, dass Schokolade und Haferriegel als verschiedene Snacks mit unterschiedlichen Zutaten betrachtet werden müssen. Zudem argumentierte das vorherige Gericht, dass beide Produkte im Supermarkt nicht an derselben Stelle ausgelegt werden. Das Oberlandesgericht Stuttgart sah diese Argumentation nun völlig anders und wies das Vorurteil zurück. Die Richter urteilten, dass die optische Ähnlichkeit der Verpackungen im Vordergrund steht und die Produktdifferenzierung für die Verwechslungsgefahr irrelevant ist.

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Reaktionen der Beteiligten und rechtliche Schritte

Ritter Sport erklärte öffentlich, dass man bei Verletzung des Markenrechts dagegen vorgehen müsse. Nur so sei der Markenschutz nicht gefährdet, da sonst andere Unternehmen Verstöße als geduldet interpretieren könnten. Die Geschäftsführer von Wacker, Matteo Wacker und Melanie Wacker, sowie ihre Anwältin Tamara Moll, waren bei der Urteilsverkündung anwesend. Matteo Wacker erklärte, seine Firma habe bei der Formgebung Anleihen am Mannheimer Stadtkern mit den schachbrettartigen Häuserblöcken genommen. Wegen drohender Schadensersatzforderungen hatte Wacker zwischenzeitlich einen klassischen Riegel namens "Monnemer Klageriegel" verkauft.

Weiterer Gang zum Bundesgerichtshof erwartet

Die Wackers kündigten an, den Gang zum Bundesgerichtshof fortzusetzen. Binnen eines Monats können sie Beschwerde einlegen, damit der höchste deutsche Zivilgerichtshof den Fall noch einmal prüft. Geschäftsführerin Melanie Wacker betonte gegenüber SWR Aktuell, dass es hier nicht um Kampf, sondern um Gerechtigkeit gehe. Das aktuelle Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die weitere rechtliche Auseinandersetzung bleibt abzuwarten, da der Bundesgerichtshof nun die endgültige Entscheidung treffen kann.