Rituals Topseller: Das beliebteste Produkt des Kosmetik-Labels

Rituals ist bekannt für seine achtsamen und luxuriösen Produkte. Doch welches Produkt ist wirklich das beliebteste? Ein Besuch im Designer Outlet Roermond liefert die Antwort.

Jeder Rituals -Fan hat dieses Produkt garantiert schon mal gekauft. Es gilt nämlich als absoluter Topseller . Vor kurzem war ich in Roermond. Genauer gesagt im Designer Outlet Roermond. Weil ich mir einen Samstag ausgesucht hatte, um in der niederländischen Stadt zu shoppen, habe ich mich bereits im Vorfeld auf einen großen Andrang eingestellt. Um 9 Uhr war der Parkplatz noch fast verwaist, und bis etwa 11 Uhr blieb der Andrang in den Geschäften überschaubar.

Doch dann füllten sich die Gänge schlagartig, und vor einigen Läden bildeten sich sogar Warteschlangen. Ein Store, in den man nicht einfach so hineinspazieren konnte, war – neben Adidas, Gucci, Burberry oder New Balance – auch Rituals. Wer Geduld und Wartezeit mitbrachte, wurde aber belohnt: mit vielen Produkten und attraktiven Outlet-Preisen. Rituals ist derzeit super beliebt. Die Philosophie der Marke passt perfekt zum aktuellen Zeitgeist, der stark von Achtsamkeit, Selbstfürsorge und dem Wunsch nach Balance zwischen einem hektischen Alltag und innerer Ruhe geprägt ist. Welches Produkt ist aktuell das beliebteste Produkt aus dem gesamten Rituals-Sortiment? Um meine Frage zu beantworten, habe ich direkt bei der Kosmetikbrand nachgehakt. Daraufhin hat mir Lot van Rij, Head of Innovation bei Rituals, das Produkt verraten, das mehr gekauft wird als alle anderen (Stand: Januar 2025). Unsere Duschschäume sind das beliebteste Produkt bei den Kund*innen. Sie wurden geschaffen, um tägliche Routinen in bedeutungsvolle Momente zu verwandeln sowie die kleinen Freuden im Leben zu genießen. (200 ml) von Rituals gibt es derzeit in sechs verschiedenen Duftrichtungen. Super beliebt ist zum Beispiel die Linie „The Ritual of Sakura“ – ein zarter, blumiger Duft mit pflegender Reismilch und zarten Kirschblüten. Was ist das besondere an den Duschschäumen von Rituals? Das Produkt verwandelt sich von Gel zu Schaum. Das heißt, der Duschschaum von Rituals kommt als Gel in der Flasche, aber sobald man ihn auf die feuchte Haut aufträgt, verwandelt er sich in einen luxuriösen, weichen Schaum. Diese Textur macht das Duschen zu einem besonders angenehmen und sinnlichen Erlebnis. Zudem haben alle Duschschäume von Rituals einen sinnlichen Duft, z. B. Lotosblüte, Bambus, Reis oder Mandarin, der intensiv, aber nicht aufdringlich den ganzen Körper umhüllt und während des Duschens für eine entspannende Atmosphäre sorgt. Neben dem luxuriösen Schaum enthält der Duschschaum auch pflegende Inhaltsstoffe wie Bambus und Reisextrakt, die die Haut sanft reinigen und gleichzeitig mit Feuchtigkeit versorgen, ohne sie auszutrocknen.





