Rituals Topseller: Welcher Duft ist der absolute Renner?

Welcher Duft ist der absolute Topseller bei Rituals? Wir verraten dir, welcher wohltuende Duft in den Stores am häufigsten gekauft wird und was ihn so besonders macht.

Rituals , ein niederländisches Kosmetik label bekannt für seine Wohlfühlatmosphäre, bietet in seinen Geschäften mehr als nur Produkte zum Kauf an. Die Stores sind auf Entspannung und Ruhe ausgerichtet. Sanfte Farben wie Beige, Dunkelbraun und Gold, gedämpftes Licht, Kirschblütenbäume und wohltuende Düfte wie Jasmin, Mandarine oder Sandelholz schaffen eine Oase der Erholung. Kunden können an edlen Waschbecken mit goldfarbenen Wasserhähnen verschiedene Produkte testen.

Um die beliebtesten Parfums zu entdecken, muss man aber nicht extra an die Waschstationen gehen. Flakons werden direkt aus dem Regal genommen. Der absolute Topseller bei Rituals ist ein dezent floral-fruchtiger Duft. Er kombiniert die Eleganz von Orchideen und Himalaja-Pfingstrose mit einem Hauch von Baumwollmoschus. Dieses besondere Eau de Parfum, inspiriert von einer leichten Brise im Himalayagebiet Tibets, erweckt den Eindruck einer sanften und ruhigen Landschaft.Wie alle Rituals Parfums präsentiert sich auch der Bestseller in einem minimalistischen, rechteckigen Glasfläschchen mit Holzverschluss. Die schlichte Eleganz des Flakons spiegelt die Philosophie von Rituals wider: Einfachheit, Achtsamkeit und Fokus auf das Wesentliche im Leben. Das Parfum ist derzeit in zwei Größen erhältlich: einer 15 ml Reisegröße und einem 50 ml Flakon. Parfums sollten immer auf die Pulspunkte, wie hinter die Ohren, auf die Handgelenke, in die Armbeuge und im Nacken, aufgetragen werden. Der Duft sollte an der Luft trocknen, ohne reiben oder verreiben.





gofeminin_de / 🏆 69. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Rituals Parfum Topseller Duft Beauty Kosmetikmarke Wohlbefinden

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Rituals Topseller: Das beliebteste Produkt des Kosmetik-LabelsRituals ist bekannt für seine achtsamen und luxuriösen Produkte. Doch welches Produkt ist wirklich das beliebteste? Ein Besuch im Designer Outlet Roermond liefert die Antwort.

Weiterlesen »

Verwende dieses Duft-Spray von Rituals und du brauchst kein Parfum mehrMit diesem Spray von Rituals kannst du nicht nur deine Textlilien auffrischen, sondern auch ganze Räume herrlich frisch duften lassen.

Weiterlesen »

Besser als Parfum: Dieses Duft-Spray von Rituals riecht viel intensiverMit diesem Spray von Rituals kannst du nicht nur deine Textlilien auffrischen, sondern auch ganze Räume herrlich frisch duften lassen.

Weiterlesen »

Duft-Explosion im Bad: Du brauchst du nur dieses Rituals-ProduktDieses Produkt von Rituals duftet nicht nur himmlisch gut, sondern lässt dich gleichzeitig auch noch viel besser schlafen.

Weiterlesen »

Rituals Bestseller-Parfum: Ein Duft des HimalajasDas meistverkaufte Parfum von Rituals ist ein dezent duftender Duft mit floral-fruchtiger Note, inspiriert vom Himalaya.

Weiterlesen »

Wie ein „Frische Wäsche“-Parfum: Dieses Duft-Spray von Rituals kostet nur 13 EuroBesser als Parfum? Dieses Spray von Rituals riecht so intensiv, dass es den ganzen Tag seinen 'frisch gewaschen'-Duft verströmt.

Weiterlesen »