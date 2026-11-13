Torwart Ritzy Hülsmann erhält sein erstes U21-Nominee für Spiele gegen Belgien und Kroatien. Der 2,05 Meter große Star von Stade Reims erinnert an sein Zeit beim TSV Hartberg mit kontroverser Trikotsponsorierung.

Der 2,05 Meter große Torwart Ritzy Hülsmann erhielt die Nominierung für das Aufgebot der deutschen U21-Nationalelf. Der Abwehrchef von Stade Reims steht für die Begegnung gegen Belgien in Essen und das Spiel gegen Kroatien in Rijeka zur Verfügung. Nationaltrainer Antonio Di Salvo setzte auf das Talents des 22-Jährigen aus Trier.

Debüt im DFB-Trikot und sportlicher Aufstieg

Hülsmann darf erstmals in seiner gesamten Karriere das Trikot des Deutschen Fußball-Bundes tragen. Diese Nominierung erfüllt den Traum vieler deutscher Fußballer und markiert einen bedeutenden Meilenstein in seiner bisherigen Laufbahn. Der gebürtige Trierer durchlief die Jugendakademie, bevor er seine professionelle Karriere im Ausland fortsetzte.

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Zuvor zeigte der Riese starke Leistungen beim österreichischen Erstligisten TSV Hartberg. Sein Auftritt fiel international auf, weil das Trikot eine kontroverse Werbung für das Nahrungsergänzungsmittel PROFERTIL trug. Das Produkt ist darauf spezialisiert, die männliche Fruchtbarkeit und die Sperma-Qualität zu verbessern.

Kontroverse Trikotsponsorierung in Österreich

Während seiner Zeit bei Hartberg trug der Torwart ein Shirt, das die Marke prominent auf der Brust präsentierte. Sichtbar war auch der Schriftzug #1 SPERMBOOSTER sowie eine Grafik eines Spermiums. Die Werbung sorgte damals für viel Aufmerksamkeit und teils amüsante Reaktionen in der öffentlichen Wahrnehmung.

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Trotz der kuriosen Sponsorenpräsentation überzeugte der Spieler auf dem Platz. Seine sportlichen Leistungen waren so überzeugend, dass Stade Reims ihn im Juli für 2,5 Millionen Euro von Hartberg übernahm. Der Wechsel in die französische Zweitliga ermöglichte ihm weitere Schritte in seiner internationalen Laufbahn.

Humorvolle Anekdoten und Teamdynamik

Die außergewöhnliche Körpergröße des Torwarts sorgt auch innerhalb der Nationalmannschaft für Stimmung. Teamkollege Muhammed Damar vom VfL Wolfsburg erzählte von seiner ersten Begegnung. Er scherzte, dass er bei der Begegnung an einen Fernsehturm dachte.

Damar fragte seinen Kollegen nach den Ursachen für seine gewaltige Statur. Hülsmann antwortete, dass es sich um seine Gene handle und auch seine Eltern sehr groß seien. Diese humorvolle Anekdote zeigt die lockere Atmosphäre im Kader der U21-Nationalelf.

Ausblick auf die kommenden Länderspiele

Die Mannschaft steht unter der Leitung von Coach Antonio Di Salvo vor wichtigen Aufgaben. Die erste Partie findet in Essen gegen Belgien statt. Im Anschluss reist das Team nach Rijeka, um gegen Kroatien anzutreten.

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Der Torwart muss seine Konzentration auf die sportliche Leistung richten. Die mediale Aufmerksamkeit durch seine Vergangenheit beim TSV Hartberg soll nicht von seiner Aufgabe ablenken. Seine Nominierung ist eine Bestätigung seiner aktuellen Form und Entwicklung im französischen Profifußball.