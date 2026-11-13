Ritzy Hülsmann und das Thema männliche Fruchtbarkeit

Der deutsche Torwart Ritzy Hülsmann steht erstmals im U21-Aufgebot. Ein Thema aus seiner Zeit in Österreich macht ihn bekannt: Männliche Fruchtbarkeit und Nahrungsergänzungsmittel.

Der deutsche U21-Torwart Ritzy Hülsmann steht heute Abend zum ersten Mal im Kader der Nachwuchs-Nationalmannschaft. Das Aufgebot für das Länderspiel gegen Belgien markiert einen bedeutenden Schritt in der Karriere des 22-jährigen Hüttenhüters. Besonders seine stattliche Statur von 2,05 Metern fällt sofort ins Auge, doch im Fokus der öffentlichen Deb atte steht aktuell ein anderes Detail aus seiner Vergangenheit.

Die Verbindung zum TSV Hartberg

Während seiner Zeit bei der österreichischen Vereinsmannschaft TSV Hartberg trug das Trikot der Mannschaft eine spezielle Werbebotschaft im Bereich der männlichen Gesundheit. Diese Kampagne bezog sich auf Präparate zur Unterstützung der Fruchtbarkeit bei Männern mit Kinderwunsch. Die Marke PROfertil warb damals mit dem Claim, die Spermienqualität durch gezielte Nährstoffzufuhr zu verbessern. Hülsmann war Teil dieser Kampagne als Botschafter der Marke.

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Wirkungsweise der Nahrungsergänzung

Diese speziellen Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke enthalten eine definierte Mischung aus Wirkstoffen. Dazu gehören L-Carnitin, L-Arginin, Coenzym Q10, Vitamin E, Zink, Folsäure, Glutathion und Selen. Diese Inhaltsstoffe unterstützen verschiedene Stoffwechselprozesse im Körper. Ihr primäres Ziel ist es, die Versorgung der Samenzellen mit notwendigen Nährstoffen sicherzustellen.

Experten betonen, dass es sich hierbei nicht um Medikamente handelt. Weder sind diese Präparate als Potenzmittel zugelassen noch als direkte Heilmittel gegen Unfruchtbarkeit. Der Markt bietet jedoch eine breite Palette ähnlicher Produkte an. Hersteller wie Orthomol, Bayer mit Elevit for Men, SteriPharm mit Folio men und Gonadosan mit Fertilovit vertreiben vergleichbare Lösungen für Männer.

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Kosten und medizinische Einordnung

Die finanziellen Aspekte dieser Nahrungsergänzung sind für viele Verbraucher relevant. Die Kosten für solche Produkte liegen je nach Hersteller und Dosierung monatlich zwischen 20 und 70 Euro. In der Regel übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen diese Ausgaben nicht. Eine Ausnahme bildet nur dann ein erstatteter Antrag, wenn eine medizinische Notwendigkeit vorliegt und die Untersuchung zur Abklärung eines unerfüllten Kinderwunsches erfolgt.

Medizinische Statistiken zeigen, dass bei rund der Hälfte aller betroffenen Paare die Ursache für Schwierigkeiten bei der Zeugung teilweise oder vollständig beim Mann liegt. Die Qualität der Spermien spielt dabei eine entscheidende Rolle. Entscheidend für die Fruchtbarkeit ist nicht allein die Menge der produzierten Samenzellen.

Diagnose durch Spermiogramm

Die Beweglichkeit und die normale Form der Samenzellen sind ebenso wichtig. Nur so können die Spermien die Eizelle erreichen und befruchten. Ein standardisiertes Spermiogramm liefert hier klare Werte zur Diagnose. Dabei werden Anzahl, Beweglichkeit und morphologische Form der Spermien im Labor genau untersucht.

Zu den möglichen Ursachen einer eingeschränkten männlichen Fruchtbarkeit zählen diverse Faktoren. Hierzu gehören hormonelle Störungen, Erkrankungen der Hoden oder verschlossene Samenleiter. Auch externe Einflüsse wie übermäßiger Alkoholkonsum oder starkes Übergewicht können die Fruchtbarkeit eines Mannes signifikant beeinträchtigen. Ritzy Hülsmann steht nun im U21-Aufgebot der Deutschen Fußball-Bund (DFB). Er bereitet sich mit seiner Mannschaft auf das anstehende Spiel gegen die belgische U21-Nationalmannschaft vor.