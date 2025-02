Rivian eröffnet den Verkauf seines elektrischen Lieferwagens EDV für Flotten in den USA

Rivian, der US-amerikanische Hersteller von Elektrofahrzeugen, beginnt ab sofort den Verkauf seines elektrischen Lieferwagens EDV für Flottenkunden in den USA. Der EDV war zuvor exklusiv für Amazon produziert worden. Der Lieferwagen ist in zwei Größen erhältlich und kann mit bis zu 100 kW Gleichstrom geladen werden.

Rivian nimmt ab sofort in den USA Bestellungen für seinen elektrischen Transporter namens EDV an. Der kalifornische Hersteller produzierte den EDV bisher exklusiv für den E-Commerce-Riesen Amazon . Die Preisliste beginnt bei knapp 80.000 Dollar. \Seitdem testet der US-Hersteller seinen EDV bereits „mit mehreren großen Flotten in den USA und bereitet sein Flottenmanagement verfahren auf den Massenmarkt vor“, heißt es vom Unternehmen.

„Im letzten Jahr haben wir uns auf die Tests mit einigen größeren Flotten konzentriert, und wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf dieser Versuche“, erklärt Tom Solomon, Senior Director of Business Development bei Rivian. „Wir freuen uns sehr, dass wir nun den Verkauf an Flotten jeder Größe in den USA starten können, egal ob sie einen Transporter oder Tausende davon benötigen. Unsere Fahrzeuge sind so konzipiert, dass sie nicht nur zu den sichersten auf der Straße gehören, sondern Flottenbesitzern auch dabei helfen, die Kosten für den Flottenbetrieb und ihre CO2-Bilanz zu reduzieren.“\Die Exklusivitätsklausel zwischen Amazon und Rivian datiert auf das Jahr 2019, wonach Rivian 100.000 Einheiten seines elektrischen Lieferwagens an Amazon liefern sollte. Die ersten Einheiten wurden 2022 in den USA ausgeliefert. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen sie alle auf die Straße kommen. Im Januar 2025 hatte der Online-Händler Amazon ist nach wie vor einer der Hauptinvestoren von Rivian und hält einen Anteil von 16 Prozent an dem Unternehmen. Außerdem zählt mittlerweile auch VW zu den Anteilseignern. Der EDV ist in zwei Größen erhältlich, und zwar als EDV 500 und EDV 700. Laut der Website des Unternehmens werden die Fahrzeuge in den USA mit einem Typ-2- und einem CCS1-Anschluss ausgeliefert – aber nicht mit einem NACS-Anschluss, der für eine Nutzung der Supercharger von Tesla nötig wäre. Die Pkw-Modelle R1 und R2 von Rivian sollen den NACS-Anschluss bald ab Werk erhalten, während die aktuellen Modelle mit Hilfe eines NACS-Adapters bereits an Teslas Supercharger-Stationen angeschlossen werden können. Aber zurück zum Lieferwagen: Rivian sagt, dass er mit bis zu 100 kW Gleichstrom laden kann. Die kleinere Variante EDV 500 hat eine geschätzte Reichweite von ca. 260 km, eine Nutzlast von ca. 1,2 Tonnen und ein Ladevolumen von ca. 14 Kubikmetern. Das Modell ist 6,30 Meter lang, 2,90 Meter breit und hat einen Radstand von vier Metern. Die größere Variante hat ebenfalls eine Reichweite von ca. 260 km, eine Nutzlast von 1,02 Tonnen und einen Laderaum von 18,5 Kubikmetern. Er ist 7,30 Meter lang und knapp drei Meter hoch. Der Radstand beträgt 4,70 Meter. Beide Fahrzeuge verfügen über einen Vorderradantrieb, der bis zu 235 kW leistet. Die Batterie hat einen Energieinhalt von 100 kWh. Die Preise in den USA beginnen bei 79.900 Dollar für den EDV 500 und 83.900 Dollar für den EDV 700





