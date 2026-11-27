Rivola zu Marquez: Hätten gerne auch nächstes Jahr gegen ihn gekämpft
Marc Marquez sorgte am Freitag in Valencia für den großen Schockmoment in der MotoGP. Einer der Ersten, der sich zum Rücktritt des zehnfachen Champions äußerte, war Aprilia-Rennchef Massimo Rivola.
Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell..
Die MotoGP-Welt war geschockt. Die Fans und auch die Fahrer konnten nicht glauben, was sie gerade erlebt hatten. Im Livestream wurde unter anderen Aprilia-Ass Jorge Martin in seiner Box eingeblendet – der Spanier war fassungslos. Einer der Ersten aus dem MotoGP-Paddock, der zum Rücktritt des Ducati-Piloten Stellung nahm, war Aprilia-Rennchef Massimo Rivola.
Die Kollegen von motogp.com baten den charismatischen Italiener vor das Mikrofon.
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