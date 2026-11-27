Marc Marquez sorgte am Freitag in Valencia für den großen Schockmoment in der MotoGP. Einer der Ersten, der sich zum Rücktritt des zehnfachen Champions äußerte, war Aprilia-Rennchef Massimo Rivola.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell..

Die MotoGP-Welt war geschockt. Die Fans und auch die Fahrer konnten nicht glauben, was sie gerade erlebt hatten. Im Livestream wurde unter anderen Aprilia-Ass Jorge Martin in seiner Box eingeblendet – der Spanier war fassungslos. Einer der Ersten aus dem MotoGP-Paddock, der zum Rücktritt des Ducati-Piloten Stellung nahm, war Aprilia-Rennchef Massimo Rivola.

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Die Kollegen von motogp.com baten den charismatischen Italiener vor das Mikrofon.