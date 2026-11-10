RK Partizan Belgrad: Massenhaft Rücktritte und Finanzchaos im Handballverein

RK Partizan Belgrad steht am Rande des Abgrunds: Vorstand, Trainer Raul Gonzalez und Spieler wie Milos Kos verlassen den Klub. Hinter den Rücktritten liegen massive Finanzprobleme.

Die Struktur des serbischen Handballriesen RK Partizan Belgrad bricht in sich zusammen. Montag hagelte es mehrere offizielle Mitteilungen aus der serbischen Hauptstadt Belgrad, die ein Bild der Instabilität zeichnen. Der Verein, der bereits elf Meistertitel auf seinem Konto verbucht, zerfällt offenbar vollständig. Alle Alarmglocken rasselten gleichzeitig.

Kompletter Vorstandswechsel und Neuer Trainer

Der erste Schlag traf den Klub, als Milijan ZUGIC von seinem Amt als Vorstands-Boss zurücktrat. Dieser Schritt hatte automatische Folgen laut den Statuten des Vereins: Das gesamte Vorstandsgremium musste sich ebenfalls auflösen. Partizan Belgrad hat nun eine Frist von vier Wochen, um eine neue Klubführung zu wählen. Dieser personelle Einschnitt wurde durch den Abgang des spanischen Star-Trainers Raul GONZALEZ noch verschärft. Der Trainer machte es wie der ehemalige Vorstand und auch die Mannschaft und verließ den Klub. Als neuer Trainer des serbischen Vereins wird der bisherige Co-Trainer Marko PAVLOVIC bestellt. Die Unsicherheit in den Reihen wächst damit für alle Beteiligten erheblich.

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Spieler verlassen den Verein nach Deutschland

Auch im Spielerkader sind gravierende Änderungen absehbar, die den Fortbestand des Teams weiter schwächen. Milos KOS hat den Weg zurück nach Deutschland eingeschlagen. Der serbische Rückraumspieler stand bis Sommer 2026 in der Handball-Bundesliga beim HC Erlangen unter Vertrag. Nach Deutschland zieht es ihn jetzt zurück, wobei er kurz vor der Unterschrift beim Liga-Schlusslicht HSG Wetzlar steht. Weitere Spieler, darunter auch der Weißrusse Vlad KULESH, der zuvor für Hannover-Burgdorf und Melsungen aktiv war, wurde mitgeteilt, dass sie den Klub bei passenden Angeboten ebenfalls verlassen dürfen. Dies deutet auf eine breite Flucht aus dem Verein hin.

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Finanzprobleme als Auslöser der Krise

Hinter diesen massenhaften Rücktritten stehen laut Informationen von SPORTBILD erhebliche Finanzprobleme. Diese Schwierigkeiten lassen am künftigen Fortbestand des Klubs zweifeln. Die sportliche Bilanz zeigt jedoch ein widersprüchliches Bild. In der ersten serbischen Liga, der Arkus League, liegt Belgrad mit acht Siegen aus acht Spielen aktuell an der Tabellenspitze. Dies steht in krassem Kontrast zu den internen Zuständen. Die finanzielle Lage scheint jedoch nicht mehr mit den sportlichen Ambitionen übereinzustimmen. Die Situation stellt den Verein vor ein existenzielles Dilemma zwischen sportlichem Erfolg und ökonomischem Ruin.

Schwacher Start in der Champions League

Auf internationaler Ebene gestaltete sich die aktuelle Saison für die Serben eher enttäuschend. In der Champions League waren die Serben in der Vorrunde Gegner der Füchse Berlin. Trotz der hohen Qualität der Liga kamen sie in Gruppe A nur zu einem einzigen Punktgewinn. Dieser wurde beim 33:33-Unentschieden gegen den FC Porto erzielt. Die sportliche Leistung in Europa rechtfertigt die hohen Investitionen nicht, was die Finanzprobleme noch dramatischer erscheinen lässt. Die Kombination aus finanzieller Schieflage, personellem Exodus und schwachen internationalen Ergebnissen führt zur momentanen Krise.