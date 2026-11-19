Das Robert Koch-Institut meldet einen Anstieg der Atemwegserkrankungen in Deutschland. Experten warnen vor weiteren Infektionswellen durch Viren wie Corona und Grippe.

Das Robert Koch-Institut meldet eine deutliche Zunahme von Atemwegserkrankungen in Deutschland. Derzeit leiden etwa sechs Millionen Menschen an einer neu aufgetretenen akuten Atemwegserkrankung. Diese Zahl entspricht rund 7.200 Fällen pro 100.000 Einwohner. Die Daten berücksichtigen dabei sowohl Personen, die einen Arzt aufsuchen, als auch solche, die dies nicht tun.

Epidemiologische Lage im November

Der aktuelle Bericht des Robert Koch-Instituts bezieht sich auf die Kalenderwoche vom 9. bis zum 15. November. Die Berechnungen beruhen auf direkten Meldungen der Bevölkerung an das Institut. Obwohl die Fallzahlen im Vergleich zur Vorwoche sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern gestiegen sind, stuft das Robert Koch-Institut die Lage als moderat ein. Dieses Niveau gilt für diese Jahreszeit als üblich. Besonders erfreulich ist, dass der Anteil der Menschen, die so schwer erkranken, dass sie ins Krankenhaus müssen, auf einem niedrigen Niveau liegt.

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Zunahme von Rhinoviren und Coronaviren

Als Auslöser der aktuellen Beschwerden machen die Experten vor allem Rhinoviren und Enteroviren aus. Diese Viren sind für klassische Erkältungen verantwortlich und derzeit besonders aktiv. Doch auch die Situation bei schwerwiegenderen Erkrankungen verschlechtert sich. Die Viruslast im Abwasser für Sars-Cov-2-Viren hat in den vergangenen Monaten kontinuierlich zugenommen. In der Woche vom 9. November stieg dieser Wert im Vergleich zur Vorwoche noch einmal deutlich an. Die Experten stützen diese Aussage auf 94 Abwasserproben, die aus 59 Kläranlagen in Deutschland stammen.

Einschätzung der Hausärzteverbände

Die Bundesvorsitzenden des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands, Markus Blumenthal-Beier und Nicola Buhlinger-Göpfarth, bestätigen die hohe Belastung in den Praxen. Wie zu dieser Jahreszeit üblich, seien die Praxen stark frequentiert. Das Patientenaufkommen sei regional unterschiedlich, aber insgesamt nach ihrer Einschätzung nicht ungewöhnlich. Seit Saisonbeginn kämen vor allem Menschen mit Erkältungen in die Praxen. Zudem beobachte man einen leichten Anstieg von Corona- und Influenzainfektionen. Schwere Verläufe seien jedoch aktuell die absolute Ausnahme, was die Situation für die Praxisteams herausfordernd, aber nicht besorgniserregend macht.

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Verhaltensregeln und Warnung bei Beschwerden

Erkrankte Personen werden angehalten, sich vor allem körperlich zu schonen und zu Hause zu bleiben. Wer mit Fieber, Frösteln und Gliederschmerzen unterwegs ist, tut weder sich selbst noch seinen Mitmenschen einen Gefallen, so die Ärzte. Ziehen sich die Symptome länger als eine Woche hin, verschlimmern sie sich oder fühlt sich der Infekt anders an als sonst, sollte nicht mehr in Eigenregie versucht werden, die Infektion in den Griff zu bekommen. In solchen Fällen ist die Hausarztpraxis die richtige Anlaufstelle. Eine schnelle Diagnose kann Komplikationen vorbeugen und die richtige Behandlung einleiten.

Konflikt um geplante Arbeitsunfähigkeitsregelungen

Neben der gesundheitlichen Lage besteht ein politischer Konflikt um die Dokumentation von Erkrankungen. Die schwarz-rote Koalition plant, dass Beschäftigte künftig bereits ab dem ersten Krankheitstag eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen müssen. Bisher war dies erst ab dem vierten Tag der Fall. Zudem soll die telefonische Krankschreibung abgeschafft werden. Die Hausärzte warnen eindringlich vor diesen Maßnahmen. Sie befürchten, dass dies zu noch längeren Wartezeiten in den Praxen führen würde. Zudem könnten die Ansteckungszahlen durch den zusätzlichen Praxisbesuch steigen. Gleichzeitig würde weniger Zeit für dringende Fälle bleiben, was die Versorgungsqualität gefährden könnte.