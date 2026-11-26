Das RKI meldet 100.600 HIV-Infizierte in Deutschland. Während die Therapiequote hoch ist, steigen Neuinfektionen, besonders bei heterosexuellen Kontakten außerhalb von Großstädten.

Das Robert Koch-Institut hat für das Jahr 2025 deutliche Entwicklungen im Kampf gegen HIV in Deutschland dokumentiert. Zwar erreichen viele Menschen ihre Therapienziele, doch gleichzeitig steigt die Zahl der Neuinfektionen an. Experten sehen darin einen dringenden Handlungsbedarf, besonders in Regionen außerhalb der großen Metropolen, wo Präventionsangebote oft fehlen.

Erreichen derUNA 95-95-95 Ziele weltweit und national

Die Vereinten Nationen haben mit ihrem Gemeinsamen Programm für HIV/AIDS drei Meilensteine definiert: Bis Ende 2025 sollen 95 Prozent der Infizierten ihren Status kennen, 95 Prozent derer Zugang zu Therapie haben und 95 Prozent dieser Gruppe eine suprimierte Viruslast aufweisen. Global wurden diese Ziele verfehlt, da nur 88 Prozent den Status wussten und nur 89 Prozent behandelt wurden. In Deutschland liegen die Werte jedoch näher an den Vorgaben. Nach Schätzungen des RKI leben dort etwa 100.600 Menschen mit HIV. Von dieser Gruppe wissen 92.000 Personen, also 91 Prozent, um ihre Infektion. Davon befinden sich 86.600 Menschen, entsprechend 94 Prozent, in einer antiviralen Behandlung.

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Steigende Zahlen bei Neuinfektionen außerhalb von Metropolen

Trotz der hohen Therapiequote verzeichnet das RKI einen Anstieg der Neuinfektionen. Im Jahr 2025 infizierten sich schätzungsweise 2.400 Menschen mit dem HI-Virus, was einem Zuwachs von etwa 100 Fällen im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Steigerung ist hauptsächlich auf zwei Übertragungswege zurückzuführen. Bei heterosexuellem Kontakt registrierte die Behörde etwa 700 Neuinfektionen, während bei injizierender Drogennutzung rund 370 Neuerkrankungen zu verzeichnen waren. Besonders stark ausgeprägt war dieser Anstieg bei heterosexuellen Übertragungen in Regionen außerhalb von Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern. Im Vergleich dazu stagnierte die Zahl der Neuinfektionen bei Männern, die Sex mit Männern haben, bei etwa 1.300 Fällen.

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Späte Diagnosen als Hindernis für die Eindämmung

Ein zentrales Problem bleibt die Zahl der Menschen, die erst spät von ihrer Erkrankung erfahren. Rund 17.000 Infizierte in Deutschland sind nicht in Behandlung oder haben keine suprimierte Viruslast. Der Hauptgrund dafür ist, dass viele ihre Infektion nicht kennen. Das RKI stellt zudem fest, dass im Jahr 2025 etwa 32 Prozent der 3.400 Erstdiagnosen erst bei einem fortgeschrittenen Immundefekt gestellt wurden. Noch alarmierender ist, dass 18 Prozent der Neudiagnosen, also etwa 620 Fälle, bereits im Vollbild AIDS erfolgten. Dieser hohe Anteil an späten Diagnosen begünstigt die ungewollte Weiterverbreitung des Virus, da Betroffene oft lange Zeit infektiös sind, ohne es zu wissen.

Experten fordern Ausbau der Teststrategien und PrEP

Infektiologe Jürgen Rockstroh von der Universitätsklinik Bonn betont, dass diese Entwicklung ein klarer Weckruf ist. Er kritisiert das mangelnde Angebot an HIV-Tests und der Präexpositionsprophylaxe (PrEP) in ländlichen Gebieten und kleineren Städten. Rockstroh argumentiert, dass frühere Testangebote die Zahl der Neuinfektionen signifikant senken könnten. Er verweist auf Modelle aus anderen europäischen Ländern, wie etwa England, wo routinemäßige Blutabnahmen in Notaufnahmen zu vielen frühen Diagnosen führen. Laut dem britischen National Health Service wurden seit April 2022 auf diese Weise fast 2.000 Menschen neu diagnostiziert, wodurch lebensrettende Therapien schneller eingeleitet werden konnten und die weitere Verbreitung verhindert wurde.