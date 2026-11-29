Das Robert Koch-Institut schätzt für 2025 etwa 2.400 HIV-Neuinfektionen in Deutschland, etwa 100 mehr als im Vorjahr. Besonders bei heterosexuellen Kontakten und Menschen, die Drogen spritzen, steigen die Zahlen, während sie bei Männern, die Sex mit Männern haben, auf einem Plateau verharren.

- 2.400 HIV - Neuinfektionen schätzt das RKI für 2025 – etwa 100 mehr als im Vorjahr. Besonders bei heterosexuellen Kontakten steigt die Zahl. Was könnte dahinterstecken?

Mit HIV haben sich im Jahr 2025 etwas mehr Menschen in Deutschland neu angesteckt als im Jahr 2024. Das Robert Koch-Institut schätzt die Zahl der Neuinfektionen auf 2.400. Das sind etwa 100 mehr als im Jahr 2024, wie einem RKI-Bericht im Vorfeld des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember zu entnehmen ist.

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Die Schätzung umfasst HIV-Neuinfektionen in Deutschland sowie Neuinfektionen von Menschen deutscher Herkunft, die sich im Ausland angesteckt haben. Wie viele sich im Ausland infiziert haben, werde nicht eigens erfasst, erklärt Statistiker Matthias an der Heiden, der am RKI für das Fachgebiet HIV und Aids tätig ist. Der Anteil sei aber deutlich geringer als der in Deutschland. Männer, die Sex mit Männern haben, waren den Angaben nach mit etwa 1.300 Neuinfektionen am stärksten betroffen.