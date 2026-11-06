RKI Studie: Fast jeder zweite Deutsche schläft wöchentlich mittags

Das Robert Koch-Institut ermittelt, dass 45 Prozent der Erwachsenen regelmäßig Mittagsschlaf halten. Die Analyse zeigt Unterschiede bei Dauer, Gesundheit und Geschlecht.

Laut einer aktuellen repräsentativen Befragung des Robert Koch-Institut s (RKI) machen fast die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland regelmäßig Mittagspause zur Schlafenszeit. Genau 45 Prozent der rund 8.000 Teilnehmer bestätigten, dass sie in den letzten vier Wochen mindestens einmal wöchentlich ein Schläfchen gehalten oder sich hingelegt haben, ohne dabei aktiv zu sein. Dies verdeutlicht, dass der Mittagsschlaf in der deutschen Gesellschaft eine weit verbreitete Praxis ist und nicht nur auf eine kleine Nischengruppe beschränkt bleibt.

Häufigkeit und Demografie der Schläfer

Die Daten zeigen, dass die Mehrheit der Schläfer ein bis zweimal pro Woche ein Schläfchen genießt, gefolgt von der Gruppe, die täglich einen sogenannten Powernap einlegt. Dabei zeichnen sich deutliche Unterschiede nach Geschlecht und Alter ab. Frauen waren mit 47 Prozent leicht häufiger in dieser Statistik vertreten als Männer, die einen Anteil von 44 Prozent aufwiesen. Besonders interessant ist die Altersstruktur: Menschen ab 65 Jahren sowie Personen mit niedrigeren formalen Bildungsabschlüssen halten signifikant häufiger täglich Mittagsschlaf.

Also read Deutsche Telekom Buy (Deutsche Bank AG) 05.11.2026 | Analyse

Die Studie erfasst jedoch nicht, wie viele Menschen den Wunsch hätten, häufiger zu schlafen, aber dies aufgrund beruflicher Verpflichtungen oder familiärer Betreuungspflichten nicht umsetzen können. Dieser Aspekt der unzureichenden Ruhephasen bleibt in den aktuellen Zahlen des Gesundheitsinstituts unausgewertet. Dennoch lässt sich aus den vorliegenden Daten ableiten, dass die Praxis des Ruhens tagsüber fest im Lebensrhythmus vieler Erwachsener verankert ist.

Gesundheitliche Auswirkungen der Schlafdauer

Das Robert Koch-Institut unterscheidet scharf zwischen den positiven Effekten kurzer Ruhephasen und den potenziellen Risiken längerer Schlafdauern. Ein kurzer Mittagsschlaf von unter 60 Minuten wirkt sich laut den Experten positiv aus. Menschen fühlen sich danach weniger müde und steigern ihre Leistungsfähigkeit im weiteren Tagesverlauf. Dies bestätigt die gängige Empfehlung, kurze Erholungsphasen zur Regeneration des geistigen und körperlichen Zustands zu nutzen.

Advertisement

Ein Viertel der Erwachsenen, die mindestens einmal pro Woche schlafen, verbringt jedoch 60 Minuten oder länger in dieser Phase. Das RKI warnt davor, dass ein so langer Mittagsschlaf mit einem statistisch erhöhten Risiko für verschiedene Gesundheitsstörungen verbunden ist. Zu diesen Risiken zählen Stoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz und Depressionen. Es handelt sich dabei explizit um einen statistischen und keinen ursächlichen Zusammenhang.

Die Behörden betonen, dass es nicht bewiesen ist, dass der lange Schlaf die Krankheiten auslöst. Vielmehr kann es sein, dass Menschen mit bereits bestehenden Vorerkrankungen ein höheres Schlafbedürfnis während des Tages haben. Frauen unter 45 Jahren machen im Vergleich zu älteren Altersgruppen häufiger mindestens einmal pro Woche einen verlängerten Mittagsschlaf. Das RKI führt dies möglicherweise auf die erhöhte Belastung durch Care-Arbeit zurück, die den Nachtschlaf verringert.

Nächtliche Schlafgewohnheiten im Vergleich

Neben den Mittagspausen analysierte das Institut auch die nächtlichen Schlafgewohnheiten der Bevölkerung. Die erwachsene Bevölkerung schläft im Durchschnitt 7 Stunden und 26 Minuten pro Nacht. Dabei zeigt sich ein markanter Unterschied zwischen der Arbeitswoche und dem Wochenende. Unter der Woche schlafen Erwachsene im Schnitt nur 7 Stunden und 15 Minuten, während am Wochenende durchschnittlich 7 Stunden und 53 Minuten geschlafen werden.

Die jüngste Generation der erwachsenen Bevölkerung, also Personen zwischen 18 und 29 Jahren, weicht deutlich vom Durchschnitt ab. Sie schläft am Wochenende mehr als eine Stunde länger als an Wochentagen. Konkret erreichen junge Erwachsene am Wochenende 8 Stunden und 23 Minuten Schlaf, während an Wochentagen nur 7 Stunden und 20 Minuten erreicht werden. Dieser Hangam zeigt die Schwierigkeit auf, den Schlafbedarf in der modernen Arbeitswelt zu erfüllen.

Advertisement

Empfehlungen von Schlafmedizinern sehen vor, dass Erwachsene sieben bis neun Stunden pro Nacht schlafen sollten. Für Menschen ab 65 Jahren wird eine Reduzierung auf sieben bis acht Stunden pro Nacht empfohlen. Das Robert Koch-Institut betont stets, dass der individuell benötigte Schlaf sehr unterschiedlich ausfällt. Die statistischen Mittelwerte geben daher nur einen groben Orientierungsrahmen vor und ersetzen keine individuelle ärztliche Beratung bei Schlafstörungen.