Eine neue Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts offenbart langfristige gesundheitliche Folgen der Pandemie. Deutlich steigende Raten bei psychischen Erkrankungen und kindlicher Adipositas prägen das Bild.

Die Corona-Pandemie hinterließ in Deutschland nicht nur virale Infektionen, sondern nachhaltige Schäden am Gesundheitszustand der Bevölkerung. Eine aktuelle Veröffentlichung des Robert Koch-Institut s ( RKI) dokumentiert, dass sowohl die psychische Verfassung als auch das Gewicht vieler Menschen leidet. Diese Folgen erstrecken sich weit über die reine Krankheitsdauer hinaus und betreffen verschiedene Altersgruppen unterschiedlich stark. Die Daten zeigen eine signifikante Verschlechterung der Lebensqualität in den Jahren nach Ausbruch der Krise.

Steigende Raten bei Adipositas und psychischen Erkrankungen

Kinder und Jugendliche verzeichneten zu Beginn der Pandemie einen plötzlichen Anstieg der Fälle von Adipositas, also Fettleibigkeit. Die Daten von Kinderärztinnen und Kinderärzten belegen zudem eine gestiegene Zahl junger Menschen mit überdurchschnittlich hoher Gewichtszunahme. Im Gegensatz dazu lässt sich der Einfluss der Pandemie auf das Körpergewicht bei Erwachsenen statistisch schwieriger eindeutig feststellen. Die Erkenntnisse stammen direkt aus dem neuen RKI-Papier, das diese Trends detailliert auflistet.

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Deutlichere und besorgniserregendere Daten liegen für die psychische Gesundheit vor. Ab Herbst 2020 verzeichnete das Robert Koch-Institut wiederholt Anstiege bei depressiven Symptomen in der allgemeinen Bevölkerung. Im Jahr 2022 lag der Anteil der Betroffenen sogar fast doppelt so hoch wie im Jahr 2019. Parallel dazu nahmen Angstsymptome zu und die selbsteingeschätzte psychische Gesundheit verschlechterte sich merklich. Diese Entwicklung zeigt, dass die emotionale Belastung mit der Zeit eher zunahm als abkling.

Verdopplung psychischer Auffälligkeiten bei jungen Menschen

Bei Kindern und Jugendlichen zeigte sich laut RKI eine starke Zunahme psychischer Symptome, insbesondere in Phasen mit Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen. Im ersten Jahr der Pandemie wurde fast eine Verdopplung der psychischen Auffälligkeiten registriert. Die Quote stieg von 18 Prozent im Vorfeld auf 31 Prozent während der Lockdown-Phasen. Besonders vulnerabel waren dabei Gruppen, die stärker von Isolation betroffen waren. Die Einschränkung sozialer Kontakte erwies sich als kritischer Faktor für die psychische Stabilität dieser Altersgruppe.

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Dieser Zusammenhang zwischen Einschränkungen und mentaler Gesundheit ist ein zentrales Ergebnis der Untersuchung. Die Autoren weisen darauf hin, dass die sozialen Folgen der Pandemie direkte Auswirkungen auf die neurologische und emotionale Entwicklung haben können. Die Daten unterstreichen die Notwendigkeit, die psychosoziale Betreuung auch in post-pandemischen Zeiten fortzuführen. Die Diskrepanz zwischen den Werten von 2019 und 2022 zeigt das Ausmaß der langfristigen Beeinträchtigung auf.

Soziale Ungleichheit verstärkt gesundheitliche Risiken

Die Autorinnen und Autoren des Papiers weisen explizit darauf hin, dass sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen sowohl von den Covid-Infektionen als auch von sonstigen Auswirkungen stärker betroffen waren. Während der zweiten Pandemiewelle verzeichneten sozioökonomisch stark benachteiligte Wohnregionen eine 50 bis 70 Prozent höhere Covid-19-Sterblichkeit als wohlhabende Wohnregionen. Diese Diskrepanz ist ein klares Indiz für die verstärkte gesundheitliche Ungleichheit.

Menschen in diesen Regionen arbeiteten häufiger in Berufen ohne Homeoffice und infizierten sich deswegen häufiger. Zudem hatten sie mehr Vorerkrankungen sowie schlechteren Zugang zu medizinischer Versorgung. Durch die sozial ungleich verteilten Risiken für Infektionen und schwere Covid-19-Verläufe hat sich die gesundheitliche Ungleichheit in der Pandemie insgesamt weiter verstärkt. Diese Erkenntnisse unterstreichen die Dringlichkeit gezielter Unterstützungsmaßnahmen für vulnerable Gruppen.

Langzeitfolgen von Long Covid und Forschungsbedarf

Mindestens 6,5 Prozent der mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen zeigen dem Papier zufolge nach der Infektion länger andauernde Symptome, die auf das Erkrankungsbild Long Covid hinweisen. Dazu gehören Müdigkeit und krankhafte Erschöpfung, Kurzatmigkeit bei Belastung, Schlafstörungen sowie Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen. Die Symptomatik ist vielseitig und beeinträchtigt die tägliche Lebensführung der Betroffenen erheblich.

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Bei einem Großteil der Betroffenen bildeten sich diese Symptome innerhalb eines Jahres zurück oder verschwanden ganz. Dennoch litten einige Menschen langfristig unter den Folgen. Angesichts der hohen Zahl der Infektionen ist von großen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit auszugehen. Es gebe weiterhin dringenden Forschungsbedarf zu Langzeitfolgen von Infektionskrankheiten wie Corona. Die Studie wurde unter der Führung von Julika Loss in der RKI-Abteilung für Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring erstellt und im Rahmen eines COVID-19 Lessons-Learned-Workshops mit Fachleuten diskutiert und ergänzt.