Das Robert Koch-Institut meldet deutlich mehr Infektionen bei Kindern und Erwachsenen. Ärzte sehen die Lage aktuell noch stabil, warnen aber vor künftigen Engpässen im Gesundheitssystem.

Die Gesundheitslage in Deutschland weist im frühen Winter eine deutliche Aufwärtsbewegung bei Atemwegsinfektionen auf. Das Robert Koch-Institut (RKI) bestätigt in seinem aktuellen Bericht einen Anstieg der gemeldeten Erkrankungen sowohl bei der Bevölkerung der Erwachsenen als auch bei Kindern. Diese Entwicklung bezieht sich auf den Beobachtungszeitraum, der vom 9. bis zum 15. November reicht und die ersten Anzeichen der typischen Wintersaison widerspiegelt. Obwohl die Fallzahlen steigen, liegen die Werte im Vergleich zu früheren Jahren noch auf einem moderaten Niveau, das für diese Zeit des Jahres als üblich gilt.

Anstieg der Viruslast in Kläranlagen

Eine objektive Messgröße für die Ausbreitung des Coronavirus zeigt sich in der Abwasserüberwachung. Die Daten der Experten belegen, dass die Viruslast für SARS-CoV-2 in den vergangenen Monaten kontinuierlich zugenommen hat. In der Woche vom 9. November 2024 verzeichnete die Abwasserüberwachung im Vergleich zur vorherigen Woche einen deutlichen weiteren Anstieg der Virenkonzentration. Diese Ergebnisse basieren auf der Analyse von 94 Abwasserproben, die von 59 verschiedenen Kläranlagen in ganz Deutschland stammen und somit ein breites geographisches Bild der Infektionsdynamik ergeben.

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Klinische Situation und Patientenverhalten

Trotz der steigenden Laborwerte bleibt die klinische Situation insgesamt stabil. Markus Blumenthal-Beier und Nicola Buhlinger-Göpfarth gaben auf Anfrage an, dass das Patientenaufkommen regional zwar unterschiedlich verteilt sei, aber insgesamt nach der aktuellen Einschätzung der Praxisleiter nicht ungewöhnlich hoch sei. Seit Beginn der Grippesaison dominierten vor allem leichte Erkältungssymptome den Praxisalltag. Ein leichter Anstieg von Corona- und Influenza-Infektionen sei beobachtbar, jedoch stellen schwere Krankheitsverläufe und notfallmäßige Krankenhausaufenthalte aktuell eine absolute Ausnahme dar.

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Auswirkungen auf die ärztliche Versorgung

Für die Teams in den Hausarztpraxen bedeutet die aktuelle Entwicklung eine gewisse Herausforderung im Arbeitsablauf, bleibt jedoch weitgehend besorgniserregend. Die Ärzteschaft betont, dass leichte Verläufe von Patienten gut im eigenen Umfeld behandelt werden können. Es wird empfohlen, dass sich Betroffene im Fall von anhaltenden Symptomen, die länger als eine Woche dauern, oder einer deutlichen Verschlechterung des Gesundheitszustands nicht länger in Eigenregie behandeln lassen sollen. In solchen Fällen stellt die Hausarztpraxis die richtige und notwendige Anlaufstelle dar, um schwerwiegende Komplikationen auszuschließen.

Politische Pläne und Warnungen der Ärzte

Die schwarz-rote Koalition plant weitreichende Änderungen im Gesundheitswesen, die kritisch diskutiert werden. Künftig sollen Beschäftigte eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bereits ab dem ersten Krankheitstag vorlegen müssen, anstatt wie bisher ab dem vierten Tag. Zudem wird die Abschaffung bestimmter Erleichterungen im Zusammenhang mit dieser Regelung angestrebt. Die Hausärzte warnen eindringlich, dass diese drastischen Verschärfungen nicht nur zu noch längeren Wartezeiten in den Praxen führen, sondern auch die Ansteckungsquoten weiter erhöhen werden. Letztlich würde diese Politik den verfügbaren Zeitrahmen für die Behandlung dringender und komplexer medizinischer Fälle erheblich einschränken.