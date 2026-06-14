Roan van de Moosdijk übernimmt Führung in der ADAC MX Masters nach konstantem Wochenende in Tensfeld

Beim vierten Event der ADAC MX Masters in Tensfeld nutzte Roan van de Moosdijk den verletzungsbedingten Ausfall von Max Nagl und erzielte mit drei zweiten Plätzen den Tagessieg. Maximilian Spies gewann ein Rennen und festigte Platz zwei in der Gesamtwertung.

Beiläufig erklärte Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe.

"Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.

" Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Max Nagl (Triumph), der sich beim Samstagsrennen einen Wirbelbruch zugezogen hatte, war am Sonntag der Weg für Roan van de Moosdijk frei. Der Kosak-KTM-Pilot hatte bereits nach Nagls Ausfall und Platz 2 am Samstag die Führung in der Tabelle übernehmen können. Der Niederländer haderte zwar noch am Sonntag ebenfalls mit einer leichteren Verletzung von seinem Samstags-Crash, aber am Ende war er mit 3 zweiten Plätzen über das Wochenende der konstanteste Fahrer und wurde Tagessieger.

Blitzstarter Noah Ludwig zog den Holeshot zum zweiten Lauf, aber Noah wurde noch in der ersten Runde von Maximilian Spies abgefangen. Spies setzte sich schon in der Anfangsphase ein paar Sekunden vom Rest des Feldes ab. Roan van de Moosdijk konnte sich in der 3. Runde gegen Noah Ludwig durchsetzen und erreichte damit den zweiten Platz.

Noah konnte danach die 3. Position 13 Runden lang halten, bevor er am Ende noch von Jere Haavisto (KTM) abgefangen wurde. Van de Moosdijk versuchte, am Ende die Lücke zu Max Spies zu schließen, doch der Brandenburger konnte seine Pace bis zum Schluss gehen und gewann das erste Sonntagsrennen mit einem Vorsprung von 13,4 Sekunden vor dem niederländischen Tabellenführer, Jere Haavisto und Noah Ludwig. Jörgen Matthias Talviku (Yamaha) zog den Holeshot zum dritten Lauf.

Der Finne führte das Rennen 7 Runden lang an, bevor sich Roan van de Moosdijk entschlossen durchsetzte und die Führung zwei Runden lang behauptete. Van de Moosdijk folgte nämlich Jere Haavisto (KTM), der den Niederländer seinerseits in Runde 10 abfing und seine Pace bis zum Ende durchzog. Haavisto gewann den dritten Lauf mit einem Vorsprung von 6,5 Sekunden vor Roan van de Moosdijk.

Maximilian Spies hatte keinen guten Start in dieses Rennen und musste sich von Platz 7 aus nach vorne kämpfen. Am Ende erreichte "Spicy" Platz 3 und das reichte für Platz 2 der Gesamtwertung in Tensfeld. Samstags-Sieger Tom Koch (Sarholz KTM) wurde am Sonntag zweimal Fünfter. Mit einem 1-5-5-Ergebnis stand er auf Platz 3 der Tageswertung.

Auch Noah Ludwig haderte mit seinem Start zum 3. Lauf und blieb in der Anfangsphase im Verkehr der Top-10 stecken. Nach der Hälfte des Rennens fiel er sogar aus dem Bereich der Top-10 heraus, aber in den letzten Runden attackierte der Ascherslebener und überholte Nico Greutmann und Jakub Teresak, so dass er das Ziel am Ende auf Platz 9 erreichte. Roan van de Moosdijk hat nach 4 von 7 Events und einem Vorsprung von 49 Punkten die Führung übernommen.

Max Nagl rangiert auf Platz 2 und Maximilian Spies verbesserte sich in der Tabelle von Platz 5 auf 3, während Tom Koch von Rang 3 auf 4 zurückfiel. Jere Haavisto bleibt weiterhin auf Tabellenplatz 4. Die ADAC MX Masters gehen jetzt in eine Pause von 2 Monaten, bevor es am 9. August in Gaildorf mit der 5.

Etappe weitergeht. Tabellenführer Roan van de Moosdijk kündigte auf dem Podium an, dass er in dieser Zeit Einsätze bei den US Nationals plant. Maximilian Spies (D), KTM, 60 (-6), 6-1-3; Noah Ludwig (D), KTM, 50 (-16), 3-4-9; Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 41 (-25), 5-10-7; Max Thunecke (D), Suzuki, 29 (-37), 9-13-12; Rick Elzinga (NL), KTM, 24 (-42), 22-12-6. Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans





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