Rob Roy - Ein unterschätztes Historienepos voller Moral und Intrigen

Der schottische Abenteuerfilm aus 1995 mit Liam Neeson, Jessica Lange und Tim Roth bietet eine tiefgründige, atmosphärische Geschichte über Ehre, Verrat und den Überlebenskampf einer Familie im 18. Jahrhundert, die heute im Free‑TV erneut zu sehen ist.

Der Film Rob Roy aus dem Jahr 1995 ist ein unterschätztes Historienepos, das trotz einer hochkarätigen Besetzung nie den Bekanntheitsgrad klassischer Schlachtenfilme wie Braveheart erreicht hat.

Im frühen 18. Jahrhundert kämpft der schottische Clanführer Robert Roy MacGregor, verkörpert von Liam Neeson, gegen die Armut seiner Leute, indem er ein riskantes Viehgeschäft startet. Als das geliehene Geld jedoch plötzlich verschwindet, verstrickt sich Rob Roy in einen erbitterten Machtkampf zwischen rivalisierenden Adligen. Die Heldengeschichte ist weniger von spektakulären Schlachten geprägt, sondern konzentriert sich auf moralische Dilemmata, politische Intrigen und den Überlebenskampf einer einzigen Familie.

Diese Fokussierung verleiht dem Film eine tiefgründige Atmosphäre, die durch die schauspielerischen Leistungen von Jessica Lange, John Hurt, Tim Roth und Brian Cox weiter verstärkt wird. Besonders Roths Darstellung des sadistischen Archibald Cunningham, die ihm eine Oscar‑Nominierung einbrachte, sorgt für Gänsehaut‑Momente und verleiht dem Werk eine bedrohliche Intensität





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