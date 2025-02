Robbie Williams kauft Eric Morecambes Brille für 20.000 Pfund

Der britische Musiker Robbie Williams hat sich die Brille des legendären englischen Komikers Eric Morecambe für eine stattliche Summe ersteigert. Williams, ein großer Fan von Morecambe, zeigte sich bei Instagram mit der Brille und schrieb, dass er sich mit dem Kauf selbst belohnt habe.

Die Öffentlichkeit und ja, auch die Medien beobachten immerzu gern, was die Stars dieser Welt mit ihrem Reichtum veranstalten. Robbie Williams hat nun eine fast schon rührende Anekdote hinzugefügt. Bei Instagram verkündete der Musiker, er habe sich etwas aus dem Nachlass des legendären englischen Komikers Eric Morecambe gegönnt. Und zwar die Brille des 1984 verstorbenen Künstlers, der eigentlich John Eric Bartholomew hieß. 20.000 Pfund (rund 24.

000 Euro) habe sich Williams den – buchstäblichen – Spaß kosten lassen. Zumindest berichten dies mehrere britische Medien übereinstimmend. Die Brille gehörte zu Bartholomews Alias wie dessen kongenialer Partner Ernie Wise in der »The Morecambe & Wise Show« .Williams zeigte sich bei Instagram auf zwei Bildern mit der berühmten Brille. Dazu: eine Pfeife im Mundwinkel, klar, ohne die kam nämlich auch Morecambe nicht aus. Er habe sich mit der Ersteigerung selbst belohnt, schreibt Williams dazu. Er habe viel Werbung für seinen Film gemacht, der derzeit in den Kinos läuft. Die Versteigerung habe ein Mitglied seines Teams übernommen, er selbst habe sie live per Smartphone aus Los Angeles verfolgt. Eigentlich soll die Brille einen geschätzten Wert von 2000 bis 4000 Pfund gehabt haben. Williams wollte sie aber unbedingt. Deswegen habe er auch Freudentränen geweint, wie ein Kind, schreibt Williams weiter. Alle bräuchten Fernsehfreunde, die man nie getroffen hat, schreibt Williams in dem Beitrag weiter. »Eric ist immer meiner gewesen. Eine Art Onkel.« Und dann wandte sich Williams auch noch direkt an seinen verstorbenen Kindheitshelden, der der »Allerbeste der Allerbesten« sei. Er schloss den Beitrag mit: »Dein Fan, Robert x«.





