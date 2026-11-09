Robbins Brand zu Haftstrafe verurteilt: Vergewaltigung und sexuelle Nötigung bestätigt

Das Southwark Crown Court hat den britischen Comedian Brand schuldig gesprochen. Die Urteilsverkündung fand am Montag statt. Mehrere Frauen machten Vorwürfe.

Das Southwark Crown Court in London hat den britischen Comedian und Schauspieler Brand am Montag um 14 Uhr Ortszeit zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Die Urteilsverkündung betraf einen Fall von Vergewaltigung und drei Fälle sexueller Nötigung. Der 51-Jährige wurde damit für schuldig gesprochen, gegen die sexuelle Selbstbestimmung mehrerer Frauen verstoßen zu haben. Zwei weitere Anklagepunkte der Anklage wurden gegen ihn fallen gelassen.

Ablauf der Urteilsverkündung und Reaktionen im Gerichtssaal

Der Gerichtssaal des Southwark Crown Court sowie der über Videoleitung angeschlossene Raum waren am Morgen der Verkündung bis auf den letzten Platz gefüllt. Zahlreiche Journalisten und Privatpersonen hatten sich versammelt, um dem Prozess zu folgen. Auch Unterstützer des Angeklagten waren anwesend. Eine Frau erklärte gegenüber Reportern, Brand sei unschuldig und die Presse habe ihn zu Unrecht diffamiert. Sie beteuerte: "Gott beschütze ihn." Die Atmosphäre vor dem Urteil war daher von großen Spannungen und emotionalen Reaktionen geprägt.

Also read Half bei der Aufklärung der Vergewaltigung einer Rollstuhlfahrerin: Polizei Bayern überreicht Danksagung für Zivilcourage

Details zu den strafrechtlichen Vorwürfen und Tathergängen

Sechs Frauen hatten Brand vorgeworfen, sie zwischen den Jahren 1999 und 2009 sexuell angegriffen zu haben. Brand hatte sich in allen sieben Anklagepunkten für unschuldig erklärt. Das Londoner Gericht sah jedoch Beweise für die Schuld bei vier Vorwürfen. Im Fall der Vergewaltigung aus dem Jahr 2009 besuchte die betroffene Fans den damaligen Wohnsitz des Comedians in Hampstead, London. Zunächst seien einvernehmliche sexuelle Handlungen erfolgt, bevor Brand die Frau anal vergewaltigte, nachdem sie gebeten hatte, aufzuhören. Sie gab an, durch diese Tat schwer verletzt worden zu sein.

Ein weiterer schuldig gesprochen Vorfall geschah 2004 in einer Londoner Bar. Brand hatte einer Frau, mit der er weniger als eine Minute gesprochen hatte, an die Brüste gegriffen. Zudem wurde er für schuldig befunden, eine Frau 2004 oder 2005 in den Studios von Choice FM angegriffen zu haben. Dabei packte er ihr Gesicht, küsste sie und berührte ihre Brüste und ihren Po. Ein vierter strafrechtlich relevanter Vorfall ereignete sich 2009 in den Räumlichkeiten von Channel 4. Brand hatte seinen Kopf ohne Einwilligung einer Kollegin zwischen ihre Beine gelegt, wobei sein Mund und seine Nase in ihrem Intimbereich waren. Die betroffene Mitarbeiterin meldete den Vorfall umgehend ihrem Vorgesetzten.

Advertisement

Hintergrund, Karriere und frühere Vorwürfe

Brand wurde Anfang der 2000er-Jahre durch provokante Auftritte als Stand-up-Comedian bekannt. Seine Karriere führte ihn später zur Moderation einer eigenen Radiosendung bei der BBC sowie zu Reality-Fernsehsendungen. Als Schauspieler trat er in Hollywood-Produktionen wie "Forgetting Sarah Marshall" und "Get Him to the Greek" auf. Er war mit der US-Popsängerin Katy Perry verheiratet. Bereits 2006 waren erstmals sexuelle Übergriffs-Vorwürfe gegen ihn laut geworden. 2023 hatten mehrere Medien, insbesondere die britische Zeitung "Sunday Times", über neue Fälle sexueller Gewalt berichtet.

Lebensumstände und gesellschaftliche Einordnung des Falls

Brand lebt mit seiner Ehefrau Laura Brand in Florida, wo sie gemeinsam drei Kinder aufziehen. Das Urteil des Londoner Gerichts markiert einen schweren Einschnitt in sein öffentliches Leben und bestätigt die strafrechtliche Relevanz der Anschuldigungen von mehreren Opfer. Die hohe mediale Aufmerksamkeit während der Urteilsverkündung unterstreicht die große Bedeutung, die der Fall in der britischen Gesellschaft und den Medien genießt. Die Freisprüche bei zwei der ursprünglichen Anklagepunkte änderten nichts am Kern der Verurteilung wegen schwerer sexueller Gewalt.