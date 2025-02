Robert Andrich präsentiert neue Cornrows: Bayer Leverkusens Star-Mittelfeldspieler überrascht mit Haarschnitt

Robert Andrich, Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen, hat sich einen neuen Haarschnitt gegeben und seine Fans mit seiner neuen Frisur überrascht. Nach einer langen Übergangsphase mit wachsendem Haar präsentiert sich der DFB-Star nun mit Cornrows. Der neue Look war für Andrich ein langer Prozess, von dem seine Frau zunächst nicht begeistert war. Doch nun scheint Andrich überzeugt zu sein, denn er lässt seine Fans über die Frisur abstimmen und auf Instagram zeigt er sein neues Image.

Das Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern am Samstagabend hatte vieles zu bieten: harte Zweikämpfe in der Anfangsphase, berauschende Dribblings von Florian Wirtz und krachende Abschlüsse an den Querbalken des FCB-Gehäuses. Eines aber fehlte der Partie: Tore. Trotz der drückenden Überlegenheit belohnte sich die Werkself nicht, das 0:0 warf den Münchener Vorsprung auf den amtierenden Meister auf acht Punkte.

Fans von Bayer Leverkusen dürften neben eigener Tore auch etwas anderes gegen die Bayern vermisst haben: einen Farbtupfer im Mittelfeld. Robert Andrich, in vielerlei Hinsicht ein Mann, der heraussticht, saß über 90 Minuten auf der Bank. Gegen den Ball war es keine falsche Entscheidung, auf den DFB-Star zu verzichten. Im Zentrum eroberten die Sechser Granit Xhaka und Exequiel Palacios mit Unterstützung von Zehner Wirtz sowie den Innenverteidigern Jonathan Tah und Edmond Tapsoba immer wieder schnell die Bälle zurück. In letzter Instanz ließen sie ohnehin nichts anbrennen, der FCB hatte zwei magere Abschlüsse. Optisch aber entging den Zuschauenden damit etwas. Denn Andrich ist nicht nur für seine leidenschaftliche Zweikampfführung bekannt, sondern auch für seine auffällige Haarpracht. Bei der Heim-EM im vergangenen Sommer lief er etwa mit pinken Haaren auf, danach ließ er sie blondiert in die Länge wachsen. Die etwas formlos anmutende Mähne, die der DFB-Star in den vergangenen Monaten getragen hat, bezeichnete er selbst in einem Video auf dem Account des DFB-Teams als 'eine wilde Übergangsphase'. Nun ist auch klar, was das Ziel dieses Übergangs war: Cornrows. Das Haarstudio, in dem ihm die sechs Reihen geflochten wurden, hat auf Instagram ein Video des Umstylings hochgeladen. Andrich selbst hat die Aufnahmen in seiner Story geteilt und lässt seine Fans darüber abstimmen, ob der neue Look nun 'Fresh' oder 'Schrott' sei. Fast zwei Drittel seiner Fans feiern die neue Frisur. Die Leidenszeit hat sich für den Mann, der bisher 16 Einsätze im DFB-Team gesammelt hat, gelohnt. 'Ich bin fast über die schlimmste Phase hinweg', meinte er im November mit Blick auf sein wachsendes Haar. Unklar ist unterdessen, wie seiner Frau Alicia die neue Frisur nun gefällt. Von der Idee war sie jedenfalls kein Fan, wie Robert Andrich Ende des vergangenen Jahres bereits verriet: 'Meine Frau hat schon seit Monaten versucht, mich davon abzuhalten.' Etwas abseits der Kameras saß der DFB-Star tatsächlich auch schon gegen den FC Bayern mit seinem neuen Look auf der Bank. Am kommenden Samstag bietet sich ihm die Chance, die hart erarbeitete Frisur dann auch auf dem Rasen zu präsentieren: Bayer Leverkusen muss dann bei Holstein Kiel ran





Bayer Leverkusen Robert Andrich FC Bayern Cornrows Haarschnitt DFB Fußball

