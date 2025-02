Robert Andrich: Reality-TV-Fan und möglicher Sommerhaus-Kandidat

Nationalspieler Robert Andrich besucht die Premiere von 'Promis unter Palmen' und spricht über seine Liebe zu Reality-TV. Er verrät, dass er sich gut vorstellen kann, einmal im 'Sommerhaus' mit seiner Frau zu spielen.

Nationalspieler Robert Andrich (30), der derzeit als Mittelfeldspieler für Bayer Leverkusen spielt, überraschte die Zuschauer vergangene Woche als Gast bei der Premiere der Realityshow 'Promis unter Palmen' in Berlin. An seiner Seite war seine Frau Alicia, mit der er die aufregende Atmosphäre des Trash-TV-Events sichtlich genoss.

In einem Interview mit der Bild-Zeitung sprach Andrich offen über seine Leidenschaft für Reality-TV-Formate, insbesondere für das Dschungelcamp, das er regelmäßig gemeinsam mit seiner Frau verfolgt. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, selbst einmal Teil einer solchen Show zu werden, gab er direkt einen Favoriten an: 'Das Sommerhaus finde ich ganz cool, so als Paar-Format'. Robert, der zum Event von seinem Freund und YouTuber Aaron Troschke (35) eingeladen wurde, nutzte die Champions-League-Pause seines Teams, um sich eine Auszeit vom Fußballalltag zu gönnen. Im Allgemeinen sieht Andrich Reality-TV als effektive Möglichkeit, Stress abzubauen: 'Das ist gut zum Abschalten. Man muss nicht viel nachdenken', erklärte er und lobte insbesondere die Spiele, die oft in solchen Shows integriert sind. Trotz des Partytrubels zur Premiere blieb Andrich seinem gesunden Lebensstil treu: Während andere Gäste feuchtfröhlich feierten, griff der gebürtige Potsdamer ausschließlich zu Wasser und Rhabarbersaft. Andrichs Karriere im Profifußball war von Umwegen und harter Arbeit geprägt. Er wurde in der Jugend bei Hertha BSC ausgebildet, schaffte aber zunächst den Sprung in die erste Mannschaft nicht. Über Stationen bei Dynamo Dresden und Heidenheim fand er schließlich seinen Weg nach oben. Heute feiern seine Fans ihn für seine ausgeprägte Zweikampfstärke und seinen kraftvollen Schuss. Der 30-Jährige, der bereits mehrfach mit außergewöhnlichen Frisuren für Aufsehen gesorgt hat, gilt als Mentalitätsspieler, der auch im 'Sommerhaus' mit Teamfähigkeit und Stressresistenz glänzen könnte.





