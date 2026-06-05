Der Mittelfeld-Star Robert Andrich wird bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 als Experte und Co-Kommentator für MagentaTV tätig sein. Er wird an der Seite von Wolff Fuss kommentieren und seinen ersten Einsatz beim WM-Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika haben.

Der Mittelfeld-Star Robert Andrich wird bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 als Experte und Co-Kommentator für MagentaTV tätig sein. Er wird an der Seite von Wolff Fuss kommentieren und seinen ersten Einsatz beim WM-Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika haben.

In der Zukunft hofft Andrich auf weitere Einsätze in der Nationalelf. Neben Müller und Jonas Hofmann ist Andrich bereits der dritte aktive Spieler in der MagentaTV-Crew. MagentaTV-Chef Arnim Butzen sagt, dass Andrich ein aktiver Spieler ist, der seit Jahren in der Bundesliga und international auf dem Platz den Takt vorgibt. Er kann Teams führen und weiß, auf was es bei einer WM ankommt und kennt die meisten Spieler aus der Nationalmannschaft.

Robert analysiert, wie er spielt: nah dran, meinungsstark, mit Übersicht. Er wird das, was auf dem Platz für einige erst auf den zweiten Blick sichtbar passiert, in die Wohnzimmer transportieren - ungefiltert, ehrlich und mit der klaren Kante, die ihn auf dem Platz zum Leader macht. MagentaTV zeigt als einzige Plattform alle 104 Spiele des Turniers, davon 44 exklusiv. Darunter sind sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz 3.

Andrich ist enttäuscht, dass er bei der WM als Spieler nicht dabei ist, aber er ist aufgeregt für seine neue Rolle und hofft, dass er den deutschen Team auf eine andere Art und Weise begleiten kann. In der Analyse wird er sicher seine Stärke haben und extrem mitfiebern. Er wird mitfiebern und das deutsche Team auf eine andere Art und Weise begleiten. In der Zukunft hofft der Mittelfeldspieler auf weitere Einsätze in der Nationalelf.

"Es ist und bleibt für mich eine riesengroße Ehre für die auflaufen zu dürfen", sagt Andrich. "Ich hätte sehr gern, mit meiner Art und Weise Fußball zu spielen, die Mannschaft dabei unterstützt, Weltmeister zu werden.





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