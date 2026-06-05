Robert Andrich wird WM-Experte bei MagentaTV

Trotz Nicht-Nominierung für den deutschen WM-Kader wird Robert Andrich bei der Weltmeisterschaft für MagentaTV als Analyst und Co-Kommentator im Einsatz sein. Der Leverkusener Mittelfeldspieler äußert sich zu seiner neuen Aufgabe und seinen Hoffnungen auf eine spätere Nationalmannschaftskarriere.

Robert Andrich , Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen , wird trotz Nicht-Nominierung für den deutschen WM-Kader bei der Weltmeisterschaft für MagentaTV als Analyst und Co-Kommentator tätig sein. Andrich selbst äußerte sich enttäuscht über die verpasste Nominierung, blickt aber mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe.

Er werde einen perfekten Rollen-Mix übernehmen, in der Analyse seine Stärken einbringen und mit klarer Kante auftreten. Sein Debüt am Mikrofon hat Andrich bereits beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika an der Seite von Kommentator Wolff Fuss. Wenige Tage später ist er erneut im Einsatz, wenn Deutschland gegen Curaçao sein erstes WM-Spiel bestreitet. Andrich betonte, dass er seine Karriere im Nationalteam keineswegs abgeschrieben habe und es weiterhin eine große Ehre für ihn wäre, für Deutschland zu spielen.

MagentaTV-Chef Arnim Butzen lobte die Verpflichtung Andrichs als aktiven Spieler, der seit Jahren in der Bundesliga und international führe und wisse, worauf es bei einer WM ankomme. Mit Andrich wächst das hochkarätige Expertenteam des Senders weiter, zu dem unter anderem Thomas Müller, Jonas Hofmann, Mats Hummels, Tabea Kemme und Jürgen Klopp gehören.

Für Andrich wird es damit eine WM der etwas anderen Art: Statt auf dem Rasen wird er seine Eindrücke vor dem Mikrofon teilen und den Fans Einblicke geben, die nur ein aktueller Nationalspieler liefern kann





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